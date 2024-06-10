Банковская блокада: Турция отказалась разблокировать платежи из России

Как сообщают российские СМИ, проблема с банковскими переводами из России в Турцию до сих пор не решена. Более того, никаких сдвигов в этом направлении не наблюдается.

Проблема с банковскими переводами из России

Сейчас проблема банковских переводов из России в Турцию еще не решена, и нет никаких признаков сдвигов в этом направлении. Об этом сообщил представитель государственного банка Ziraat в Анкаре. Он добавил, что нет никакой информации о сроках решения этой проблемы.

Читайте также: Президенты США и Франции поддерживают передачу Украине прибыли с российских активов

В настоящее время каких-либо кардинальных изменений, которые повлияли на ситуацию, нет,

– сказал он.

Дело в том, что с начала 2024 года турецкие банки начали заблокировать транзакции с российскими контрагентами. Эта "блокада" стала практически полной и охватила различные сферы, от торговли до туризма. Отмечено, что особенно пострадали расчеты в национальных валютах: турецкие банки теперь не принимают ни турецкие лиры, ни российские рубли.

Что известно о банке Ziraat? Ziraat является одним из крупнейших государственных банков Турции, с активами более 110 миллиардов долларов. Это кредитное учреждение имеет представительства в 18 странах мира и осуществляет обслуживание преимущественно корпоративных клиентов.

Что стало причиной блокировки

Причиной блокировки стал приказ президента США Джо Байдена, позволяющий американскому Министерству финансов принимать меры против зарубежных банков. А именно тех, имеющих связи с лицами, находящихся под санкциями со стороны России, или помогающих в поставках конкретных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

Однако с начала марта банки в Турции начали осуществлять послабления, вроде разрешения оплачивать товары и услуги из "зеленого перечня", включающего туризм, продовольствие, медицину, текстиль и образование. Однако проблемы с расчетами остаются актуальными.