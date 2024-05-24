Ограничения на банковские переводы: НБУ сделал уточнение

В НБУ уточнили информацию о лимитах для перевода между картами. Над проектом новых ограничений все еще работают. Его финальный вариант примут в течение месяца.

Что сказали в НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор проанализировал семь крупнейших банков, которые охватывают 91% всей эмиссии карт.

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Андрей Пышный Глава НБУ По результатам анализа, те ограничения, которые НБУ считает целесообразным обсудить, предусматривают ограничения ежемесячные до 30 переводов, это не коснется 98% украинцев. Следующее ограничение, которое мы предлагаем – ограничить общую сумму до 100 тысяч в месяц. Такое ограничение не коснется 95% украинцев.

Он добавил, что в случае необходимости лимиты могут увеличить.

Если есть возможность обосновать перед банком за счет того, что есть соответствующие доходы, ваш профиль, как клиента банка, дает возможность и требует осуществлять большее количество переводов, банк в рамках вашего взаимодействия, а они должны знать своего клиента, может рассмотреть ваше заявление и поднять эти лимиты,

– сказал он.

Пышный подчеркнул, что будут ограничиваться исключительно исходящие операции, а никакие операции с применением IBAN ограничиваться не будут ни по количеству, ни по сумме.

Рабочий вариант ограничений включает 30 исходящих переводов в месяц на 100 000 гривен. Речь идет только о Р2Р-переводах (операции с переводом средств с карты на карту).