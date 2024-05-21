Не все так просто: какие есть требования к банковским счетам для получения пенсии
21 мая 2024, 13:30Читати новину українською
Источник:ПФУ
Украинцы имеют право выбирать через какой банк получать свою пенсию. Однако к нему есть ряд требований, в частности относительно его назначения.
Как платят пенсию в Украине
Украинцы могут получать свои пенсии или "Укрпочтой", или через выбранный банк. Удобный способ они выбирают индивидуально.
Читайте также Количество не главное: какой реальный размер доплаты за сверхнормативный стажНапомним! Всего в Украине 46 банков, которые уполномочены выплачивать пенсию для граждан. Их полный список по ссылке.
Однако пенсионеры со статусом ВПЛ могут получать свои выплаты только через Ощадбанк.
Требования к банковским счетам пенсионеров
- счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков;
- текущий счет открывается именно для зачисления пенсионных и других социальных выплат;
- должен быть активным (действующим).
Напомним, что в заявлении о назначении или перерасчете пенсии указывается номер счета в международном формате IBAN. Он состоит из 29 цифр и букв.Обратите внимание! Узнать номер своего IBAN можно в приложении банка или в отделении финучреждения.
Пенсионер обязательно должен сообщать ПФУ об изменении своих реквизитов или банка. Сделать это можно непосредственно через сайт Пенсионного фонда.