Не все так просто: какие есть требования к банковским счетам для получения пенсии

Украинцы имеют право выбирать через какой банк получать свою пенсию. Однако к нему есть ряд требований, в частности относительно его назначения.

Как платят пенсию в Украине

Украинцы могут получать свои пенсии или "Укрпочтой", или через выбранный банк. Удобный способ они выбирают индивидуально.

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Всего в Украине 46 банков, которые уполномочены выплачивать пенсию для граждан. Их полный список по ссылке

Однако пенсионеры со статусом ВПЛ могут получать свои выплаты только через Ощадбанк.

Требования к банковским счетам пенсионеров

счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков;

текущий счет открывается именно для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

должен быть активным (действующим).

Напомним, что в заявлении о назначении или перерасчете пенсии указывается номер счета в международном формате IBAN. Он состоит из 29 цифр и букв.

Узнать номер своего IBAN можно в приложении банка или в отделении финучреждения.

Пенсионер обязательно должен сообщать ПФУ об изменении своих реквизитов или банка. Сделать это можно непосредственно через сайт Пенсионного фонда.