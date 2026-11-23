Кризис в агросекторе: украинским фермерам могут грозить банкротства
Украинский сельскохозяйственный рынок приближается к критической черте. Постоянное давление со стороны врага и финансовое истощение загоняют предпринимателей в тупик.
Почему аграрный рынок оказался в шаге от пропасти
Уже весной следующего года в Украине могут начаться первые банкротства аграрных предприятий из-за истощения финансовых резервов и российского террора в Черном море, сообщает Bloomberg.
Об этом заявил генеральный директор компании "Нибулон" Андрей Вадатурский. По его словам, фермеры массово сталкиваются с падением внутренних цен на зерно и отказом банков выдавать жизненно необходимые кредиты.
Ситуация осложняется тем, что Россия целенаправленно уничтожает зерновую инфраструктуру и перерабатывающие предприятия.
Денег поступает все меньше. Украинские экспортеры и фермеры испытывают давление со всех сторон,
– подчеркнул Вадатурский.
Он добавил, что из-за нехватки инвестиций в следующем году аграрии произведут значительно меньше продукции, что неизбежно ударит по экспортным доходам всей страны.
Даже гиганты отрасли едва выдерживают финансовую нагрузку. Компания "Нибулон", входящая в пятерку крупнейших экспортеров, потеряла значительную часть своих активов из-за разрушения логистики на Днепре и Южном Буге.
Обратите внимание! По состоянию на конец прошлого года убытки компании достигли 573 миллионов долларов.
Ежемесячный экспорт компании упал с довоенных 350 тысяч тонн до 150–200 тысяч.
Порт Николаева остается заблокированным, а банки отказываются принимать в залог имущество, находящееся под постоянной угрозой обстрелов, что делает привлечение новых средств практически невозможным.
Для рядовых украинцев и фермеров это означает одно: избыток зерна неизбежно будет давить на внутренние цены, вынуждая агробизнес работать на грани рентабельности и искать новые модели выживания.
Напомним, что в Украине формируется избыток зерна. Такие обстоятельства будут оказывать давление на внутренние цены.