Украинский сельскохозяйственный рынок приближается к критической черте. Постоянное давление со стороны врага и финансовое истощение загоняют предпринимателей в тупик.

Почему аграрный рынок оказался в шаге от пропасти

Уже весной следующего года в Украине могут начаться первые банкротства аграрных предприятий из-за истощения финансовых резервов и российского террора в Черном море, сообщает Bloomberg.

Об этом заявил генеральный директор компании "Нибулон" Андрей Вадатурский. По его словам, фермеры массово сталкиваются с падением внутренних цен на зерно и отказом банков выдавать жизненно необходимые кредиты.

Ситуация осложняется тем, что Россия целенаправленно уничтожает зерновую инфраструктуру и перерабатывающие предприятия.

Денег поступает все меньше. Украинские экспортеры и фермеры испытывают давление со всех сторон,

– подчеркнул Вадатурский.

Он добавил, что из-за нехватки инвестиций в следующем году аграрии произведут значительно меньше продукции, что неизбежно ударит по экспортным доходам всей страны.

Даже гиганты отрасли едва выдерживают финансовую нагрузку. Компания "Нибулон", входящая в пятерку крупнейших экспортеров, потеряла значительную часть своих активов из-за разрушения логистики на Днепре и Южном Буге.

Обратите внимание! По состоянию на конец прошлого года убытки компании достигли 573 миллионов долларов.

Ежемесячный экспорт компании упал с довоенных 350 тысяч тонн до 150–200 тысяч.

Порт Николаева остается заблокированным, а банки отказываются принимать в залог имущество, находящееся под постоянной угрозой обстрелов, что делает привлечение новых средств практически невозможным.

Для рядовых украинцев и фермеров это означает одно: избыток зерна неизбежно будет давить на внутренние цены, вынуждая агробизнес работать на грани рентабельности и искать новые модели выживания.

Напомним, что в Украине формируется избыток зерна. Такие обстоятельства будут оказывать давление на внутренние цены.