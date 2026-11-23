Чому аграрний ринок опинився за крок до прірви

Вже навесні наступного року в Україні можуть розпочатися перші банкрутства аграрних підприємств через виснаження фінансових резервів та російський терор у Чорному морі, передає Bloomberg.

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Про це заявив генеральний директор компанії "Нібулон" Андрій Вадатурський. За його словами, фермери масово стикаються з падінням внутрішніх цін на зерно та відмовою банків видавати життєво необхідні кредити.

Ситуація ускладнюється тим, що Росія цілеспрямовано знищує зернову інфраструктуру та переробні підприємства.

Грошей надходить дедалі менше. Українські експортери та фермери відчувають тиск з усіх боків– наголосив Вадатурський.

Він додав, що через брак інвестицій наступного року аграрії виростять значно менше продукції, що неминуче вдарить по експортних доходах усієї країни.

Навіть гіганти галузі ледь витримують фінансове навантаження. Компанія "Нібулон", яка входить до п'ятірки найбільших експортерів, втратила значну частину своїх активів через руйнування логістики на Дніпрі та Південному Бузі.

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Зверніть увагу! Станом на кінець минулого року збитки компанії сягнули 573 мільйонів доларів.

Щомісячний експорт компанії впав із довоєнних 350 тисяч тонн до 150 – 200 тисяч.

Порт Миколаєва залишається заблокованим, а банки відмовляються брати в заставу майно, яке перебуває під постійною загрозою обстрілів, що робить залучення нових грошей майже неможливим.

Для пересічних українців та фермерів це означає одне: надлишок зерна неминуче тиснутиме на внутрішні ціни, змушуючи агробізнес працювати на межі рентабельності та шукати нові моделі виживання.

Нагадаємо, що в Україні утворюється надлишок зерна. Такі обставини будуть тиснути на внутрішні ціни.