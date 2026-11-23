Що відомо про цьогорічні досягнення аграріїв

Станом на початок листопада 2026 року українські фермери намолотили 46,9 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. Це майже на 10% перевищує показники аналогічного періоду минулого року, про що свідчать офіційні дані Держстату.

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Найбільший приріст демонструє пшениця – її зібрали понад 26 мільйонів тонн, що на 12% більше за торішні обсяги. Також суттєво зросли показники збору ячменю, гороху та жита. А от врожай вівса та гречки навпаки скоротився на 14-15%.

Зверніть увагу! Головним драйвером такого успіху стала вища врожайність. Наприклад, з кожного гектара пшениці фермери збирали по 50,6 центнера замість торішніх 45,7. Загальна середня врожайність усіх зернових підскочила до 50 центнерів з гектара.

Які загрози приховують рекордні запаси

Хоча великий врожай звучить як перемога, для економіки це створює серйозний тиск. Через різке скорочення експорту майже вдвічі, на складах накопичуються величезні нереалізовані обсяги продукції.

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Для пересічних українців та агробізнесу це означає одне: надлишок зерна неминуче тиснутиме на внутрішні ціни. Фермери змушені будуть продавати продукцію дешевше, балансуючи на межі рентабельності, щоб хоч якось покрити свої витрати.

Подібний шок вітчизняний агросектор вже переживав на початку повномасштабного вторгнення, коли через блокування портів Росією залишки зерна підскочили до 19,4 мільйона тонн. Тоді ситуацію врятував зерновий коридор, але зараз аналітики прогнозують, що перехідні залишки можуть сягнути рекордних 32,7 мільйона тонн, як ми повідомляли раніше.

Важливо! Щоб стабілізувати ринок та уникнути цінового обвалу, Україні необхідно терміново нарощувати темпи продажу за кордон, інакше наслідки для аграріїв будуть вкрай болючими.