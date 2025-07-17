Нищета растет: миллионы украинцев живут за чертой бедности

Несмотря на то, что Украина поднялась из категории стран с "уровнем дохода ниже среднего" в категорию стран с уровнем дохода "выше среднего", это не делает украинцев богатыми. В частности повышение классификации страны произошло в результате восстановления экономического роста в 2023 году.

Почему в Украине вырос уровень дохода?

Вместе с Украиной категорию изменила также Алжир, Иран и Монголия, пишет 24 Канал со ссылкой на Всемирный банк.

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Изменениям в Украине поспособствовало дальнейшее сокращение численности населения страны. Оно уменьшилось более чем на 15% с начала вторжения России.

Эти факторы дополнительно усилились ростом цен на товары и услуги отечественного производства, что привело к значительному росту номинального показателя ВНД на душу населения по методу Атлас – на 18,5%,

– объяснили в отчете.

Отмечается, что экономика Украины действительно получила значительный удар из-за вторжения России. Однако реальный рост был обусловлен активностью в строительном секторе (рост на 24,6%), что отражает существенное увеличение инвестиционных расходов (на 52,9%) для поддержки усилий по восстановлению Украины на фоне продолжающихся разрушений.

Обратите внимание! В то же время повышение страны в рейтинге может быть положительным сигналом для инвесторов и международных партнеров, однако не для ее граждан.

Почему же это не повлияло на уровень жизни украинцев?

В июле 2024 года Всемирный банк зачислил Украину в перечень стран с доходами выше средних. Поэтому черта бедности для расчетов по Украине составляет 8,30 долларов в день. Если перевести в гривны, то речь идет о 345,28 гривне в день или 10 358,4 гривны в месяц.

Однако это значительно меньше чем, например, средняя пенсия в Украине. По состоянию на 1 июля 2025 года средняя выплата для пенсионеров в Украине составила 6 410,2 гривны.

Напомним! Количество украинцев, живущих в бедности, выросло на 1,8 миллиона с 2020 года, доведя общую цифру до 8,8 миллиона, или 29 процентов населения.