Молдавский бизнесмен Шор помогает России обходить санкции

Молдавский беглый бизнесмен Илан Шор вероятно, помогает России обходить международные санкции. Он был заочно приговорен к 15 годам заключения за мошенничество на 1 миллиард долларов.

Помощь России в обходе санкций

Илан Шор может способствовать России в сохранении внешней торговли несмотря на ограничения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Шор руководит несколькими компаниями, которые специализируются на организации международных платежей, позволяя осуществлять транзакции с любой страной и в любой валюте всего за пять рабочих дней

Важно! По данным нормативных документов, Шор сотрудничает с организациями, которые находятся под санкциями, в частности с российским Промсвязьбанком. Это финансовое учреждение тесно связано с военно-промышленным сектором России и считается одним из самых подсанкционных банков в России.

Как Шор обходит санкции

Компания A7, в которой Шор владеет 51% акций, а Промсвязьбанк – 49%, предлагает услуги по организации международных платежей в любой валюте и с любой страной только за пять рабочих дней.

Это значительно сокращает время обработки транзакций по сравнению с длительными задержками, с которыми сталкиваются российские компании из-за санкционных ограничений.

За что был осужден бизнесмен Шор был заочно приговорен к 15 годам заключения за мошенничество в 2014 году, которое стоило молдавским налогоплательщикам сумму, эквивалентную 12% экономики страны. Он был признан виновным в организации вывода миллиарда долларов из молдавских банков.

Илан Шор владеет 75% акций компании Exim International, еще 25% принадлежат российской госкорпорации "ВЭБ.РФ", которая находится под санкциями. Эта компания занимается поддержкой экспортно-импортных операций и, как и компания A7, зарегистрирована в центре Москвы.

Интересно! Объем платежных операций, которые могли быть проведены через фирмы Шора для российских компаний, пока неизвестен. Есть предположение, что эти компании используют недолларовые валюты, криптовалюту или бартер для осуществления транзакций. Хотя это может не нарушать первичные санкции США, существует риск наложения вторичных санкций.