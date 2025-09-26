Беларусь намерена построить новую атомную электростанцию. Более того, поставлять ее Минск собирается в том числе во временно оккупированные Россией регионы.

Что сказал Лукашенко?

Сейчас страна ожидает принятия решения по предложению, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, передает 24 Канал.

Читайте также США начали работать с Лукашенко, – политолог оценил, насколько это опасно

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке Беларуси, в частности если это будет необходимо, с расчетом на обеспечение электроэнергией так называемых "новых регионов России". Речь идет об украинских территориях, которые находятся под российской оккупацией.

Я уже вчера говорил об этом, что обсудим сегодня с вами. Если вы поддержите проект расширения или строительства новой атомной станции,

– сказал Лукашенко.

Возможно, как отметил президент страны, строительство состоится даже на востоке Беларуси. Его целью станет, как сказал Александр Лукашенко, "если будет необходимо, обеспечение электроэнергией районов, освобожденных Россией":

Херсонская; Запорожская; Луганская; Донецкая области.

Если в этом будет определенная потребность. В связи с Запорожской станцией,

– добавил Лукашенко.

Он добавил, что "Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Однако президент Беларуси не захотел говорить публично говорить о финансах.

У нас есть варианты, я скажу вам о них,

– пообещал Александр Лукашенко.

Обратите внимание! Он подчеркнул: если будет принято решение, то Минск сразу начнет ставить новый энергоблок или новую станцию, если будет потребность на западе России и в "освобожденных регионах".

Что известно о ситуации в Беларуси?

Беларусь потеряла за последние пять лет около 5 % населения. Эти граждане выехали за границу, о чем сообщает Служба внешней разведки Украины.

Если бы белорусы, которые выехали, оставались в стране, они могли бы ежегодно создавать добавленную стоимость в размере 4-4,6 миллиарда долларов,

– отметили в разведке.

Заметьте! В то же время попытки компенсировать дефицит рабочей силы с помощью иностранцев не сработали. Так в первом квартале 2025 года в стране работало лишь около 60 тысяч иностранцев.

Что происходит с экономикой Беларуси?