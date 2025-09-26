Укр Рус
26 вересня, 14:47
Лукашенко хоче постачати електрику на окуповані території

Валерія Моргун
Основні тези
  • Білорусь планує побудувати нову атомну електростанцію з метою постачання електроенергії на тимчасово окуповані території України.
  • Лукашенко заявив, що обговорення проєкту відбудеться з Путіним, а реалізація залежатиме від необхідності та підтримки Росії.

Білорусь має намір побудувати нову атомну електростанцію. Ба більше, постачати її Мінськ збирається зокрема у тимчасово окуповані Росією регіони.

Що сказав Лукашенко?

Наразі країна очікує схвалення рішення щодо пропозиції, заявив президент Білорусії Олександр Лукашенко під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Москві, передає 24 Канал.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливість будівництва нової АЕС на сході Білорусі, зокрема якщо це буде необхідно, з розрахунком на забезпечення електроенергією так званих "нових регіонів Росії". Мова йде про українські території, які перебувають під російською окупацією.

Я вже вчора говорив про це, що обговоримо сьогодні з вами. Якщо ви підтримаєте проєкт розширення або будівництва нової атомної станції,
– сказав Лукашенко.

Можливо, як зазначив президент країни, будівництво відбудеться навіть на сході Білорусі. Його метою стане, як сказав Олександр Лукашенко, "якщо буде необхідно, забезпечення електроенергією районів, звільнених Росією":

  1. Херсонська;
  2. Запорізька;
  3. Луганська;
  4. Донецька області.

Якщо в цьому буде певна потреба. У зв’язку із Запорізькою станцією,
– додав Лукашенко.

Він додав, що "Росатом" вже опрацював варіанти подальшого розширення нашої атомної енергетики. Однак президент Білорусі не захотів говорити публічно говорити про фінанси.

У нас є варіанти, я скажу вам про них,
– пообіцяв Олександр Лукашенко.

Зверніть увагу! Він наголосив: якщо буде ухвалене рішення, то Мінськ відразу почне ставити новий енергоблок або нову станцію, якщо буде потреба на заході Росії та у "звільнених регіонах".

Що відомо про ситуацію у Білорусі?

Білорусь втратила за останні п’ять років близько 5 % населення. Ці громадяни виїхали за кордон, про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Якби білоруси, які виїхали, залишалися в країні, вони могли б щорічно створювати додану вартість у розмірі 4-4,6 мільярда доларів,
– зазначили у розвідці.

Зауважте! Водночас спроби компенсувати дефіцит робочої сили за допомогою іноземців не спрацювали. Так у першому кварталі 2025 року в країні працювало лише близько 60 тисяч іноземців.

Що відбувається з економікою Білорусі?

  • Білоруські заводи почали активно працювати, аби постачати оборонні технології Росії для війни проти України. Зокрема уряд пришвидшує запуск виробництв, пов'язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою.

  • Водночас економіка Білорусі перебуває у стані стагнації. Західні санкції обмежують канали диверсифікації, підсилюючи структурну прив’язку до російських ринків, логістики та фінансування. Вплинули також погана ситуація у секторі сільського господарства та низький попит на білоруські товари у Росії.