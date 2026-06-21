Бензина больше нет: в Крыму полностью приостановили продажу топлива

В воскресенье, 21 июня, топливный кризис во временно оккупированном Крыму достиг апогея. Продажа бензина была полностью приостановлена, как при наличных, так и при безналичных расчетах.

Какие ограничения на топливо в Крыму

Об этом сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

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На крымских АЗС не продают топливо по талонам ни физическим лицам, ни компаниям.

По словам Аксенова, топливо отныне будут отпускать только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность.

Обо всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно,

– добавил он.

Ранее в оккупированном Севастополе местные "власти" прекратили продажу бензина водителям по талонам, выданным ранее. Об этом сообщил так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев.

Причиной такого шага он назвал задержки с поставками топлива в Севастополь.

Поставки топлива в город задерживаются. В связи с этим сегодня мы вынуждены приостановить отпуск топлива по QR-кодам на АЗС "ТЕС",

– написал Развожаев.

В настоящее время в Севастополе заправляют только автомобили оперативных служб.

При этом власти не могут назвать сроки, когда ситуация с топливом улучшится, и даже не обещают этого. Развожаев лишь добавил, что сообщит о дальнейшем развитии событий.

Почему топливный кризис обостряется

Топливный кризис в Крыму обостряется из-за успешных ударов ВСУ по путям поставки бензина и дизельного топлива.

Оккупанты ищут обходные пути для поставок топлива и не могут гарантировать безопасность на сухопутном коридоре. Поэтому количество бензовозов, которым удается добраться до оккупированного полуострова, сократилось в разы.

А с 21 июня, как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, еще и паромные перевозки через Керченскую переправу временно не будут осуществляться, тогда как грузовикам запретили движение по Крымскому мосту.

К тому же удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам России резко сократили объемы нефтепереработки, что вызвало дефицит бензина. Таким образом, россияне не только не могут безопасно доставить топливо на оккупированный полуостров, но и испытывают его острую нехватку по всей стране.

Напомним, топливный кризис охватил уже более 53 регионов России и оккупированные украинские территории. Местные власти ввели лимиты и ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. В то же время цены на топливо резко подскочили на бирже: бензин АИ-92 подорожал примерно на 30%, бензин АИ-95 — на 33%, дизельное топливо — на 40%.