Германия нашла новый источник газа: что договорились с Азербайджаном

Германия продолжает искать альтернативные источники энергоресурсов после отказа от российского газа. Одним из ключевых партнеров в этом направлении Берлин считает Азербайджан, который готов увеличить поставки при определенных условиях.

Почему Германия хочет закупать больше газа из Азербайджана

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергетики, сообщает "Укринформ". По его словам, страна стремится и в дальнейшем диверсифицировать источники поставок природного газа после прекращения импорта российского топлива.

Мерц подчеркнул, что Азербайджан является одним из немногих производителей энергоносителей в регионе, который добывает больше газа, чем потребляет. Именно поэтому страна рассматривается как важный партнер для укрепления энергетической безопасности Германии.

Канцлер также отметил, что дополнительные объемы азербайджанского газа могут в первую очередь поступать в южные земли Германии, где уже существует соответствующая инфраструктура или ее можно расширить. В ходе переговоров стороны обсудили не только поставки газа, но и сотрудничество в сферах нефти, водородной энергетики и возобновляемых источников энергии.

По итогам встречи Фридрих Мерц и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о стратегическом партнерстве и договорились создать германо-азербайджанский экономический совет.

При каких условиях Азербайджан готов увеличить поставки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна имеет возможность нарастить экспорт природного газа в Германию сверх нынешнего уровня в 1,5 миллиарда кубометров в год. В то же время для этого необходимо выполнение нескольких ключевых условий.

По словам Алиева, в первую очередь нужны дополнительные заявки от европейских импортеров, расширение газотранспортной инфраструктуры и новые инвестиции. Он напомнил, что в этом году Азербайджан начал поставки газа в Германию в рамках 10-летнего контракта, заключенного с немецкими компаниями.

Президент также отметил, что в настоящее время возможности экспорта ограничивает пропускная способность Южного газового коридора. Газопроводы TAP и TANAP уже работают практически на максимальном уровне, поэтому для дальнейшего увеличения поставок необходимо строить новые трубопроводы и модернизировать существующую инфраструктуру.

Кроме того, Алиев призвал европейские финансовые учреждения пересмотреть политику кредитования газовых и нефтяных проектов. По его мнению, возобновление финансирования позволит Азербайджану постепенно увеличивать экспорт энергоносителей не только в Германию, но и в другие страны Европы.

В то же время в Евросоюзе ищут способ принять 21-й пакет санкций против России, который блокирует Греция. Афины продолжают выступать против запрета для европейских компаний на транспортировку российского сжиженного газа в третьи страны.