Чому Німеччина хоче купувати більше газу з Азербайджану

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін зацікавлений у розширенні співпраці з Азербайджаном у сфері енергетики, повідомляє "Укрінформ". За його словами, країна прагне й надалі диверсифікувати джерела постачання природного газу після припинення імпорту російського палива.

Мерц наголосив, що Азербайджан є одним із небагатьох виробників енергоносіїв у регіоні, який видобуває більше газу, ніж споживає. Саме тому країна розглядається як важливий партнер для зміцнення енергетичної безпеки Німеччини.

Канцлер також зазначив, що додаткові обсяги азербайджанського газу можуть насамперед надходити до південних земель Німеччини, де вже існує відповідна інфраструктура або її можна розширити. Під час переговорів сторони обговорили не лише постачання газу, а й співпрацю у сферах нафти, водневої енергетики та відновлюваних джерел енергії.

За підсумками зустрічі Фрідріх Мерц та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали декларацію про стратегічне партнерство та домовилися створити німецько-азербайджанську економічну раду.

За яких умов Азербайджан готовий збільшити постачання

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна має можливість наростити експорт природного газу до Німеччини понад нинішній рівень у 1,5 мільярда кубометрів на рік. Водночас для цього необхідне виконання кількох ключових умов.

За словами Алієва, насамперед потрібні додаткові заявки від європейських імпортерів, розширення газотранспортної інфраструктури та нові інвестиції. Він нагадав, що цього року Азербайджан розпочав постачання газу до Німеччини в межах 10-річного контракту, укладеного з німецькими компаніями.

Президент також звернув увагу, що нині можливості експорту обмежує пропускна спроможність Південного газового коридору. Газопроводи TAP і TANAP вже працюють практично на максимальному рівні, тому для подальшого збільшення поставок необхідно будувати нові трубопроводи та модернізувати існуючу інфраструктуру.

Крім того, Алієв закликав європейські фінансові установи переглянути політику щодо кредитування газових і нафтових проєктів. На його думку, відновлення фінансування дозволить Азербайджану поступово збільшувати експорт енергоносіїв не лише до Німеччини, а й до інших країн Європи.

Водночас у Євросоюзі шукають спосіб ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії, який блокує Греція. Афіни продовжують виступати проти заборони для європейських компаній на транспортування російського скрапленого газу до третіх країн.