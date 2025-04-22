Миллиардер Бернар Арно считает, что ЕС провалил переговоры с США

Миллиардер Бернар Арно, глава LVMH и самый богатый человек Европы, раскритиковал Европейский Союз за провал переговоров с США по торговле. Во время ежегодного собрания акционеров он предупредил, что может перенести производство компании в Америку в случае обострения торговой войны.

Миллиардер критикует ЕС за торговую нестабильность

Арно обвинил Брюссель в бюрократии и чрезмерном увлечении регуляциями, которые, по его мнению, тормозят развитие бизнеса, передает 24 Канал со ссылкой на журнал Fortune. Он заявил, что переговоры должны вести правительства, а не европейские чиновники.

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Арно выразил недовольство, в частности, из-за нестабильности в торговле, вызванной американскими пошлинами. Хотя ранее они превышали 20%, президент США Дональд Трамп недавно снизил их до 10%, что частично уменьшило напряжение.

В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны "выстраиваются в очередь", чтобы сотрудничать с ЕС, и что союз готов к действиям в ответ на пошлины США – в частности, возможные новые тарифы на цифровые услуги.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что несмотря на сложности, Европа остается устойчивой и будет защищать свои интересы. В то же время переговоры продолжаются, и не исключено, что стороны смогут прийти к согласию – об этом свидетельствуют последние заявления Дональда Трампа после встречи с премьером Италии.

Заметьте! Евросоюз все еще находится под давлением, чтобы как можно быстрее заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами. Со своей стороны, Брюссель предложил принцип "ноль на ноль" – полную отмену пошлин в двусторонней торговле.