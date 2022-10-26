Украинцев в 8 областях обеспечат бесплатными дровами: как их получить

Жителей прифронтовых территорий снабдят топливной древесиной. Правительство выделило 562,5 миллиона гривен на закупку дров для жителей 8 областей.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она отметила, что жители прифронтовых областей нуждаются в топливе для обогрева домов из-за значительных повреждений инфраструктуры.

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Правительство начало операцию по обеспечению жителей прифронтовых территорий топливной древесиной. На восемь прифронтовых областей правительство перечислило 562,5 миллиона гривен. Теперь ОВА должны быстро закупить древесину у лесхозов и передать домохозяйствам. Бесплатно!

– написала министр

По ее словам, будет закуплено 250 тысяч кубометров леса или 5000 вагонов. Этого должно хватить на 70 тысяч домохозяйств.

Призываю ОВА и лесхозы действовать очень оперативно. Потому что холод приближается, а люди ждут. Предупреждаю потенциальных злоумышленников: даже не думайте, попытки что-то украсть будут наказываться строго, не рискуйте.

– подчеркнула Верещук

Напомним, в Украине заработал онлайн-магазин ДроваЕ. На нем купить древесину можно всего в несколько кликов.

Как заказать дрова:

Зайти на ресурс и авторизироваться через электронную цифровую подпись или пользующийся банком.

Указать адрес доставки дров.

Система автоматически подтянет ближайшие вам лесхозы и продукцию, которую можно заказать.

Каждый поставщик будет предлагать тот ассортимент, который есть в наличии.

Определить вид и объем древесины, выбрать функцию с доставкой или без.

Оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.