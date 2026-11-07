Оздоровительные путевки для пенсионеров: кто получит путевку в 2026 году
Правила предоставления льготного оздоровления для пожилых украинцев претерпели кардинальные изменения. Теперь рассчитывать на такую форму государственной поддержки сможет лишь одна узкая категория граждан.
Кому предоставлено право на бесплатное оздоровление
В государственном бюджете на 2023–2025 годы расходы на санаторно-курортное лечение для большинства льготников фактически не предусматривались.
На данный момент право на бесплатное оздоровление сохранено исключительно для лиц, подвергшихся незаконному лишению свободы в результате вооруженной агрессии и вернувшихся из плена, пишет Фонд социального обеспечения.
Как оформить путевку и куда обращаться
Чтобы поехать в санаторий, пенсионеру необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или подать соответствующие документы через ближайший ЦПАУ по месту жительства.
Стандартный пакет документов включает заявление, копии паспорта и идентификационного кода, а также обязательное медицинское заключение от семейного врача. В этой справке должно быть четко указано, какой именно профиль лечения рекомендован пациенту.
Кроме того, заявитель должен предоставить документ, подтверждающий факт лишения личной свободы в связи с войной. Именно этот документ является основным основанием для получения путевки за счет государства.
Что еще доступно украинским пенсионерам в плане льгот
Несмотря на сокращение оздоровительных программ, пожилые люди в Украине сохраняют ряд других важных льгот, которые помогают экономить деньги.
В частности, некоторые граждане имеют право на бесплатное или льготное получение лекарственных средств по рецептам врачей. Такие гарантии распространяются, в частности, на лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий и отдельные категории пенсионеров.
В то же время условия получения лекарств зависят от статуса человека и оснований для предоставления льготы.