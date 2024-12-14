Вы будете удивлены: за какие услуги могут не платить пенсионеры в Украине

Пенсионеры в Украине имеют немалое количество льгот. Поэтому некоторые услуги пожилые люди могут получать бесплатно или со скидкой.

За что могут не платить пенсионеры

Некоторые люди, находящиеся на пенсии, могут не платить коммуналку, об этом пишет 24 канал со ссылкой на постановление "Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи".

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Дело в том, что пенсионеры освобождаются от платы за ЖКУ, топливо и газ, если проживают в сельской местности и до выхода на пенсию работали по конкретным профессиям. Речь идет об учителях, библиотекарях, медиках или работниках культуры.

Кроме того, украинские пенсионеры могут получать жилищные субсидии жилищные субсидии. Они дпомогают пожилым людям уменьшить расходы на коммунальные услуги. В частности размер субсидий зависит от суммарных доходов пенсионера и стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Также пожилые люди имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. Оплачивать же проезд пенсионеры должны только в такси и метро.

Кроме того, все пожилые люди могут получить бесплатную первичную и вторичную юридическую помощь. Это возможно при условии, если пенсия лица составляет менее 4 722 гривны или менее 6 056 гривен у лиц с инвалидностью.

Обратите внимание! Также сейчас пенсионеров освободили от уплаты земельного налога. Но такая льгота действует только в случае, если участок, принадлежащий гражданину, соответствует определенным нормам.