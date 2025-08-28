Украинские пенсионеры имеют право на ряд льгот. В частности и бесплатный проезд в некоторых видах транспорта.

Могут ли пенсионеры передвигаться на поезде бесплатно?

Пенсионеры имеют право передвигаться на железной дороге пригородного сообщения – в электричках бесплатно, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

В то же время при передвижении в поездах дальнего следования для пенсионеров таких льгот нет. То есть, им придется платить полную стоимость проезда.

Кроме электричек пенсионеры могут ездить бесплатно в некоторых видах городского транспорта. В частности:

автобусах;

троллейбусах;

трамваях.

Обратите внимание! Льгота для пенсионеров на бесплатный проезд в городском транспорте не распространяется на такси.

Как меньше тратить на билеты в Укрзализныце?

Укрзализныця запустила программу лояльности, которая позволяет ощутимо сократить расходы на проезд. Сэкономить можно именно на покупке билетов в скоростные поезда Интерсити и Интерсити +.

Оказывается на стоимость проезда влияют день и время покупки. Также играет роль класс вагона.



Как потратить меньше на покупку билетов через Укрзализныцю / Инфографика Укрзализныци