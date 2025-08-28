Об этом все молчат: имеют ли право пенсионеры ездить на поезде бесплатно
- Пенсионеры в Украине могут бесплатно ездить на электричках и в некоторых видах городского транспорта, таких как автобусы, троллейбусы, и трамваи.
- А вот в поездах дальнего следования пенсионеры должны платить полную стоимость проезда.
Украинские пенсионеры имеют право на ряд льгот. В частности и бесплатный проезд в некоторых видах транспорта.
Могут ли пенсионеры передвигаться на поезде бесплатно?
Пенсионеры имеют право передвигаться на железной дороге пригородного сообщения – в электричках бесплатно, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.
В то же время при передвижении в поездах дальнего следования для пенсионеров таких льгот нет. То есть, им придется платить полную стоимость проезда.
Кроме электричек пенсионеры могут ездить бесплатно в некоторых видах городского транспорта. В частности:
- автобусах;
- троллейбусах;
- трамваях.
Обратите внимание! Льгота для пенсионеров на бесплатный проезд в городском транспорте не распространяется на такси.
Как меньше тратить на билеты в Укрзализныце?
Укрзализныця запустила программу лояльности, которая позволяет ощутимо сократить расходы на проезд. Сэкономить можно именно на покупке билетов в скоростные поезда Интерсити и Интерсити +.
Оказывается на стоимость проезда влияют день и время покупки. Также играет роль класс вагона.
Как потратить меньше на покупку билетов через Укрзализныцю
Как еще экономить на поездках через Укрзализныцю?
За потраченные деньги на покупку билетов на Интерсити+ 1 класса, начисляются бонусы, которые потом можно использовать как скидку. Чтобы принять участие в этой программе, нужно зарегистрироваться в электронной системе.