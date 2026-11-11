Бесплатный проезд в Киеве: Кличко назвал важное условие

Содержание столичных автобусов, троллейбусов и трамваев обходится столице примерно в 20 миллиардов гривен ежегодно. Киев просто не в состоянии самостоятельно покрыть такие гигантские расходы.

Будет ли в Киеве бесплатный проезд

Львиная доля этих средств идет на закупку топлива и базовое обслуживание автопарка, о чем сообщил мэр Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов.

Мы готовы это сделать, но обязательно должна быть компенсация,

– подчеркнул Кличко.

В частности, введение полностью бесплатного проезда в коммунальном транспорте потребует дополнительных вливаний – около 2,2 миллиарда гривен бюджетной компенсации ежегодно. Однако у государства уже есть огромный долг перед столицей, который накапливался годами.

Важно! По словам Кличко, за последние 11 лет Кабинет министров задолжал Киеву более 8 миллиардов гривен. Это те самые субвенции, которые правительство должно было выплачивать городу за бесплатную перевозку льготников, но эти деньги так и не поступили в местный бюджет, вынуждая город закрывать дыры за свой счет.

Напомним, что 8 ноября президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева.

Виталий Кличко прокомментировал идею о проезде. Он подчеркнул, что столице не хватает водителей для увеличения количества автобусов. Также мэр Киева добавил, что у правительства есть долг перед столицей.