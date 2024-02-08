Продление беспошлинной торговли Украины с Британией: что известно

Представители Великобритании стремятся продлить беспошлинное сотрудничество с Украиной до 2029 года. Однако, не для всех товаров будут действовать такие благоприятные условия.

Что заявила Великобритания

Согласно заявлению Великобритании, не все товары смогут быть завезены по указанным условиям. Некоторая продукция получит разрешение на беспошлинный ввоз только на 2 года, вместо 5.

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На какие товары будет действовать сокращенный срок ввоза:

яйца;

мясо птицы.

Младший министр торговли Грег Хэндс отметил, что беспошлинный режим торговли выгоден не только для украинских производителей, а и британскому бизнесу. Также чиновник настоял на продолжении поддержки Украины со стороны правительства Великобритании.

Грег Хэндс Младший министр торговли в Великобритании Это соглашение обеспечивает столь необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее предприятиям и людям, что имеет решающее значение для ее восстановления.

Будет ли действовать беспошлинный режим в ЕС

С начала полномасштабного вторжения Великобритания отменила пошлины на торговлю с Украиной. Соглашение должно было продлиться до марта 2024 года.

Украина имеет действующее соглашение с ЕС относительно беспошлинного ввоза товаров. Еврокомиссия планирует продление действия этого решения до июня 2025 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что отмена пошлины будет закреплена в соглашении об ассоциации с ЕС. Это позволит Украине иметь постоянный "экономический безвиз" в Европе.