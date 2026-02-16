Карточки вытесняют наличные: как и сколько платили украинцы в 2025 году

В 2025 году выпущенными украинскими банками и финучреждениями платежными карточками осуществили 9,5 миллиарда операций на 7,16 триллиона гривен. Однако несмотря на продолжение полномасштабной войны и удары по энергетике, украинцы отдавали предпочтение безналичным расчетам.

Что известно о безналичных операциях?

Таких было большинство – 9,08 миллиарда операций на сумму 4,68 триллиона гривен. Подробнее говорится в анализе статистических данных, который Нацбанк проводит в рамках оверсайта платежной инфраструктуры.

Количество безналичных операций с платежными картами выросло на 11% по количеству и 10,4% по сумме по сравнению с 2024 годом.

Поэтому теперь доля таких расчетов в общем объеме карточных операций поднялась до 65,4% по сумме и 95,5% по количеству.

Наибольшее их количество пришлось на расчеты с использованием платежных терминалов в торговой и сервисной сети – 74,3% от количества, оплата товаров и услуг в интернете составила 13,9%, а переводы с карты на карту – 7,3%.

В то же время средняя сумма одной операции в Украине в 2025 году:

в торговой сети – 354 гривны ;

; по переводу с карты на карту – 1 864 гривны ;

; по оплате товаров и услуг в интернете – 608 гривен.

Интересно! Общее количество выпущенных украинскими банками и финучреждениями платежных карт по состоянию на 1 января 2026 года достигла 148,7 миллиона, что на 12,7% больше по сравнению с итогами 2024 года.

Напомним, Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафы для бизнеса за необеспечение возможности оплаты картой или отказ принимать электронные платежные средства.

