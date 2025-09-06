Наблюдается ли вытеснение наличных денег в Украине?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу в НБУ подтвердили то, что доля наличных в структуре платежных инструментов имеет тенденцию к уменьшению.

По состоянию на 1 июля этого года доля операций по получению наличных с использованием платежных карт, эмитированных украинскими эмитентами, составляла 34,7% по сумме и 4,7% по количеству в общих объемах операций с использованием платежных карт.

Зато по состоянию на 1 июля прошлого года этот показатель составлял 35,5% и 5,7% соответственно.

Кроме того, данные кассовых оборотов банков за январь – июнь 2025 свидетельствует, что торговая выручка в структуре поступлений наличности в кассы составила 31,3% от общих поступлений. Поэтому, уменьшение произошло на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако о полном вытеснении наличных расчетов говорить, на наш взгляд, преждевременно. Например, в периоды нестабильных ситуаций (из-за энергетических атак на инфраструктуру) спрос на наличные может расти,

– говорят в НБУ.

Регулятор добавляет, что наличные и безналичные расчеты должны дополнять друг друга, а выбирать должен потребитель.

На запрос 24 Канала в "ПриватБанке" прокомментировали, что ежегодно доля оплат карточками увеличивается.

Например, по итогам 2024 года украинцы оплатили через экосистему эквайринга "ПриватБанка" покупок и услуг с помощью банковских карт и гаджетов на сумму 1,06 триллиона гривен, что на 24% больше, чем за 2023 года.

А через сеть стационарных торговых терминалов украинцы оплатили покупок на 973 миллиарда гривен.

Почти втрое – до 9,6 миллиарда гривен – выросли объемы оплаченных карточками товаров через приложение "Терминал" в 2024 году.

В то же время на 33% больше украинцы платили безналом и за покупки в интернете – объем товаров и услуг, оплаченных украинцами через сервис интернет-эквайринга Liqpay, составил 77 миллиардов гривен.

Как часто украинцы использовали в 2025 году безналичную оплату?

Согласно данным НБУ, за первое полугодие 2025 года результаты таковы:

Количество безналичных операций с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами выросло на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 4 379,5 миллиона штук. В то же время сумма таких операций достигла 2 218,4 миллиарда гривен, что на 11,2% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

в Украине и за ее пределами выросло на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 4 379,5 миллиона штук. В то же время сумма таких операций достигла 2 218,4 миллиарда гривен, что на 11,2% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Доля безналичных операций по количеству находилась на уровне 95,3% в общем количестве операций с платежными картами, по сумме – 65,3% (в первом полугодии 2024 года – это 94,3% и 64,5% соответственно). То есть вывод такой – 95 из 100 операций с платежными картами являются безналичными.

находилась на уровне 95,3% в общем количестве операций с платежными картами, по сумме – 65,3% (в первом полугодии 2024 года – это 94,3% и 64,5% соответственно). То есть вывод такой – 95 из 100 операций с платежными картами являются безналичными. Средняя сумма одной безналичной операции с платежными картами оставалась почти неизменной и составляла 507 гривен, а в прошлом году – 513 гривен.

с платежными картами оставалась почти неизменной и составляла 507 гривен, а в прошлом году – 513 гривен. Больше всего операций с использованием карточек по количеству и сумме (73,9% и 49,9% соответственно) приходилось на расчеты в торговой сети на сумму в 1,1 триллиона гривен. Оплата товаров и услуг в интернете составила 13,8% по количеству и 16,1% по сумме. А переводы с карты на карту составляли менее десятины по количеству (7,6%) и менее трети по сумме (27,4%).

Какие есть варианты популяризации безналичных платежей?

В "ПриватБанке" объясняют, любой предприниматель-клиент банка может принимать QR-платежи в Украине, даже в стандартных POS-терминалах есть функция QR-кода. Также платежный код можно получить через сервис интернет эквайринга Liqpay и даже в "Приват24".

Впрочем, активное развитие в Украине бесконтактных платежей, электронных кошельков Apple Pay и Google Pay сделал этот способ оплаты доминирующим и наиболее удобным.

QR-оплаты стали более секторальной технологией, и сейчас развиты в сфере HORECA благодаря возможностям сочетания в сервисе функций выбора блюд из меню и оплаты.

Для клиентов-предпринимателей банка, наиболее удобным в переходе с безналичных операций является приложение "Терминал", добавляют в "ПриватБанке".

Если у предпринимателя есть iPhone или Android, смартфон с NFC, его за несколько минут можно превратить в POS-терминал. Для этого надо загрузить приложение, зарегистрироваться и принимать к оплате карты любых банков,

– сообщает пресс-служба банка.

В то же время в НБУ назвали популяризацию безналичных платежей, вместе с их совершенствованием, одной из задач для обеспечения развития финсектора страны. А ключевыми в достижении этого стали:

Внедрение и развитие мгновенных переводов

В декабре 2024 года НБУ перешел на новую версию системы электронных платежей (СЭП) с функциональностью мгновенных кредитных переводов.

Как работает мгновенный перевод СЭП Он обеспечивает мгновенное перечисление средств со счета плательщика на счет получателя. Это происходит не более чем за 10 секунд. И плательщик, и получатель средств сразу будут проинформированы о результатах операции.

Результаты этого производства показывают положительную динамику: если за декабрь 2024 года было обработано мгновенных переводов СЭП 11 тысяч штук, то в июне 2025 года – более 3 миллионов переводов.

Мы ожидаем, что мгновенные переводы СЭП, за счет меньшей их себестоимости, чем себестоимость карточных платежей, и удобного способа их инициирования будут широко использоваться для переводов между счетами физических лиц, оплаты за товары и услуги в канале электронной коммерции,

– объясняет регулятор.

Внедрение дополнительных сервисов – неплатежных схем

Для успешного распространения платежей со счета на счет (то есть мгновенных переводов и обычных кредитных переводов) в НБУ работают и над внедрением дополнительных неплатежных схем, в частности развитие QR-кодов.

Известно, что готовится обновление Правил формирования и использования QR-кода, которые будут касаться формирования, передачи и обработки структуры данных и графического изображения QR-кода.

Интересно, что к преимуществам использования QR-кода Национального банка входят:

Отсутствие необходимости в платежном терминале для приема платежей за товары и услуги. Получение средств на счет торговцев происходит мгновенно (при использовании мгновенных переводов) или в течение часа (при использовании обычных кредитных переводов). Происходит обязательное информирование торговца о поступлении средств. Нет ошибок при вводе реквизитов платежной инструкции плательщиком, соответственно оплата за товары и услуги поступает на корректные реквизиты.

Как НБУ обеспечивает стабильность платежной инфраструктуры в условиях войны?

Как рассказали в НБУ, для защиты пользователей и повышения устойчивости платежной инфраструктуры были осуществлены такие требования:

Усилены требования к внутреннему контролю в платежной системе, включая мониторинг инцидентов нарушения непрерывности деятельности и своевременное реагирование на них, Сокращены сроки информирования об инцидентах нарушения непрерывности – от 3-х суток до 36 часов, Дополнены нормами по подключению участников платежной системы к основному центру обработки данных платежной системы минимум через двух провайдеров связи, Предусмотрен пересмотр плана мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности системно важных и важных платежных систем в случае чрезвычайных происшествий, включая риски вооруженной агрессии и боевых действий, Расширены требования относительно обязательного резервирования рабочих зон и объектов информационной инфраструктуры.

В НБУ отмечают, что такие меры соответствуют международным подходам овернайта и требованиям законодательства, уменьшают риски и обеспечивают непрерывность платежных услуг для пользователей.

Какая ситуация с безналичной оплатой в 2025 году?

Согласно анализу статистических данных НБУ, в I квартале 2025 года тренд на рост доли и объемов безналичных расчетов платежными картами растет.

Поэтому количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карточек в Украине и за ее пределами составляла 2,2 триллиона штук, а их сумма – 1,6 триллиона гривен.

Доля безналичных операций в I квартале 2025 года по сумме находилась на уровне 65,2% в общей сумме операций с платежными картами, по количеству – 95,2% (в I квартале 2024 года эти показатели были ниже и составляли 64,5% и 94,2% соответственно),

– сообщаются в НБУ.

Зато в 2025 году самыми распространенными также стали операции с использованием карт по сумме и по количеству в торговой сети (48,8% и 72,9% соответственно).

Интересно! Средняя сумма одной операции в торговой сети в Украине составляет 344 гривны. А вот средняя цена за оплату товаров за услуги в сети Интернет – 580 гривен.