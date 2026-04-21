В Британии сокращают рабочие места: насколько вырастет уровень безработицы из-за войны в Иране
В Британии фиксируют сокращение рабочих мест на фоне экономической нестабильности из-за войны в Иране. По оценкам МВФ экономика Великобритании может пострадать от последствий войны больше всего, а безработица вырастет до 5,6%.
Какова ситуация на рынке труда в Великобритании?
О том, как война на Ближнем Востоке влияет на мировую экономику и экономику Соединенного Королевства, пишет Bloomberg.
Смотрите также Трамп получил новый козырь: война в Иране усиливает зависимость Китая от США
Местные компании в течение первого месяца войны в Иране начали сокращать рабочие места. Об этом свидетельствует статистика за март 2026 года.
По информации управления национальной статистики, количество работников в штате в целом сократилось на 11 тысяч человек. За предыдущий месяц – на 6 тысяч человек. Известно, что экономисты давали более оптимистичные прогнозы для рынка труда на фоне обострения в Иране.
Заметьте! Количество вакансий в стране упало до самого низкого уровня за последние 5 лет.
Реальная статистика передает экономическое давление на сферу. Несмотря на то, что накануне рынок стабилизировали после резкого повышения налогов на зарплату и минимальную заработную выплату, сейчас ситуация снова может стать критической.
В частности, по данным Обследования рабочей силы – за 3 месяца до февраля 2026 года (до момента, с тех пор как держит война в Иране) уровень безработицы снижался. Показатель составлял 4,9%. Сейчас же экономисты предсказывают стремительное повышение безработицы. Причиной становится то, что работодатели сокращают найм (сокращают количество рабочих мест).
По прогнозу Международного валютного фонда, течение 2026 года уровень безработицы в Великобритании достигнет 5,6%.
Что известно об экономике Великобритании?
В то же время в МВФ акцентировали, что экономика страны является одной из самых развитых в мире, однако пострадает от последствий войны в Иране больше всего. И первопричиной является резкий рост цен на энергоносители.
В частности известно, что Банк Англии планирует остановить рост инфляции из-за повышения ставок.
Обратите внимание! По предварительным данным, инфляция страны выросла до уровня 3,3% в марте 2026 года, по сравнению с февралем, когда показатель составлял 3%.
Интересно, что по предварительным прогнозам от 2024 года экономика Великобритании была лидером и должна была продержаться на этой позиции до 2039 года. Государство занимало 6 место в рейтинге крупнейших экономик мира.
Также известно, что кризисные ситуации в Британии последний раз были в 2020 году, во время пандемии COVID-19. Тогда падение экономики сравнивали с масштабным мировым кризисом 2008 года, как писали в BBC.
Впоследствии, как писали в Reuters, страну накрыл топливный кризис, в 2021 году. Тогда это было связано с выездом водителей большегрузных автомобилей. Люди ехали на заработки в ЕС, поэтому в национальной сфере просто не хватало персонала для транспортировки топлива. Так, на АЗС была нехватка топлива и ажиотаж от людей.
Что еще нужно знать о последствиях войны на Ближнем Востоке?
По предварительным прогнозам эскалация конфликта в Иране может обвалить мировую финансовую систему. Как рассказал в комментарии для 24 Канала инвестиционный банкир Сергей Фурса, если для Европы последствия являются посредственными, то для Азии – ситуация в разы хуже.
В частности из-за роста цен на энергоносители и ограниченное их транспортировки, дефицит ресурса – ЕС планирует вводить дистанционную работу и субсидии на проезд в общественном транспорте. Так хотят снизить спрос, повысить энергоэффективность. В частности идеи базировались мероприятиях, которые принимали страны во время энергокризиса 2022, после вторжения России в Украину.