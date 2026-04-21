Яка ситуація на ринку праці у Великобританії?

Про те, як війна на Близькому Сході впливає на світову економіку та економіку Сполученого Королівства, пише Bloomberg.

Місцеві компанії протягом першого місяця війни в Ірані почали скорочувати робочі місця. Про це свідчить статистика за березень 2026 року.

За інформацією управління національної статистики, кількість працівників у штаті загалом скоротилася на 11 тисяч осіб. За попередній місяць – на 6 тисяч людей. Відомо, що економісти давали більш оптимістичні пронози для ринку праці на тлі загострення в Ірані.

Зауважте! Кількість вакансій у країні впала до найнижчого рівня за останні 5 років.

Реальна статистика передає економічний тиск на сферу. Попри те, що напередодні ринок стабілізували після різкого підвищення податків на зарплату та мінімальну заробітну виплату, нині ситуація знову може стати критичною.

Зокрема за даними Обстеження робочої сили – за 3 місяці до лютого 2026 року (до моменту, відколи тримає війна в Ірані) рівень безробіття знижувався. Показник складав 4,9%. Нині ж економісти передбачають стрімке підвищення безробіття. Причиною стає те, що роботодавці скорочують найм (скорочують кількість робочих місць).

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, протягом 2026 року рівень безробіття у Великій Британії сягне 5,6%.

Що відомо про економіку Великої Британії?

Водночас у МВФ акцентували, що економіка країни є однією з найрозвиненіших у світі, однак постраждає від наслідків війни в Ірані чи не найбільше. І першопричиною є різке зростання цін на енергоносії.

Зокрема відомо, що Банк Англії планує зупинити зростання інфляції через підвищення ставок.

Зверніть увагу! За попередніми даними, інфляція країни зросла до рівня 3,3% у березні 2026 року, порівняно з лютим, коли показник складав 3%.

Цікаво, що за попередніми прогнозами від 2024 року економіка Великобританії була лідером та мала потриматися на цій позиції до 2039 року. Держава посідала 6 сходинку в рейтингу найбільших економік світу.

Також відомо, що кризові ситуації у Британії востаннє були 2020 року, під час пандемії COVID-19. Тоді падіння економіки порівнювали з масштабною світовою кризою 2008 року, як писали в BBC.

Згодом, як писали в Reuters, країну накрила паливна криза, у 2021 році. Тоді це було пов'язано із виїздом водіїв великовантажних автомобілів. Люди їхали на заробітки до ЄС, тож у національній сфері просто не вистачало персоналу для транспортування пального. Так, на АЗС була нестача палива й ажіотаж від людей.

