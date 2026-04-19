Що планують робити у Європі на тлі війни на Близькому Сході?
Наступного тижня Комісія представить країнам-членам низку заходів для зниження попиту, підвищення енергоефективності та сприяння переходу на чисту енергію, про що пише Financial Times.
Рекомендації базуються на заходах, які були запроваджені під час попередньої енергетичної кризи, яка була спричинена вторгненням Росії в Україну у лютому 2022 року.
- Бізнесам пропонують (там, де це можливо) забезпечити щонайменше один обов’язковий день дистанційної роботи.
- Також рекомендовано субсидувати громадський транспорт та знижувати ПДВ на теплові насоси, котли та сонячні панелі.
Брюссель також встановить "амбітні", але поки що не розкриті цілі щодо електрифікації,
– йдеться у матеріалі.
Щоб досягти цілей електрифікації, ЄС допомагатиме країнам-членам розробляти "схеми соціального лізингу для чистих та ефективних технологій", включно з тепловими насосами, електромобілями та малими акумуляторними системами.
Деякі чиновники наголосили, що ці заходи є рекомендаціями, а не обов’язковими вимогами.
Зауважте! Комісія вже надавала подібні поради у 2022 році, коли закликала бізнес і споживачів знизити температуру опалення на один градус.
Рекомендації щодо скорочення споживання нафти й газу є частиною пакета заходів для боротьби з високими цінами на енергію, зокрема електрифікації енергосистеми та посилення координації закупівель викопного палива.
Повідомлення, яке буде представлено лідерам країн наступного тижня, здебільшого не є обов’язковим до виконання,
– пояснили у FT.
Водночас Комісія внесе два законодавчі проєкти для зниження витрат. Серед них – зміни правил ринку електроенергії, щоб зменшити вартість її транспортування.
Також планується змінити директиву, щоб забезпечити оподаткування електроенергії на рівні нижчому, ніж у викопного палива.
Також Комісія допомагатиме країнам розробляти схеми обмеження цін та підтримки доходів, а також оцінюватиме надприбуткові податки, запроваджені державами-членами, хоча і не пропонує загальноєвропейського податку на надприбутки, чого вимагали деякі країни.
Нагадаємо! Водночас Міжнародний валютний фонд закликав ЄС не компенсувати зростання цін на енергоносії, про що писали у Reuters. У МВФ вважають, що це призведе до значних фінансових витрат.
Що ще варто знати про ситуацію у Європі?
- У середу, 15 квітня, Європейський Союз попередив країни блоку про тривалий енергетичний шок через війну в Ірані. Зокрема у Європі мають два сценарії розвиту подальших подій.
- Зокрема у Європейському Союзі залишилося приблизно шість тижнів авіаційного палива. Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) повідомив, що вже найближчим часом можуть почати скасовувати рейси.