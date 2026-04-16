Чому квітень буде важким для економіки?

Під час виступу на весняних зборах МВФ Георгієва наголосила, що фонд занепокоєний "фізичним руйнуванням ланцюгів постачання" пального, пише The Guardian.

Дивіться також Два сценарії для Європи: ЄС готується до жорстких кроків через війну в Ірані

За словами очільниці МВФ, танкери з нафтою, які вирушили з Перської затоки наприкінці лютого, вже прибули до пунктів призначення. Однак нових постачань наразі немає, що створює ризик дефіциту.

Водночас вона упевнена, що навіть після швидкого завершення війни наслідки не зникнуть одразу через повільність логістики.

Щоб дістатися, наприклад, до Фіджі з Близького Сходу, потрібно близько 40 днів,

– вказала Георгієва.

У зв’язку з цим країнам радять уже зараз економити енергію. Серед можливих рішень:

безкоштовний громадський транспорт;

поступове скорочення енергоємних видів діяльності;

та навіть перехід на дистанційну роботу.

Ми вже робили це під час COVID,

– нагадала голова МВФ.

Зауважте! За її словами, деякі держави почали впроваджувати кроки для економії пального.

Як зросте глобальний державний борг?

Водночас наслідки війни на Близькому Сході чинять додатковий тиск на державні бюджети країн. За оцінками МВФ, у підсумку глобальний державний борг може досягти 100% світового ВВП вже у 2029 році – на рік раніше, ніж прогнозувалося раніше.

Востаннє такий рівень фіксували лише після Другої світової війни.

Близькосхідний конфлікт може додатково погіршити стан держфінансів через зростання цін на продовольство і паливо, посилення фінансових умов, зниження економічної активності та збільшення оборонних витрат,

– йдеться в доповіді Fiscal Monitor.

Основне навантаження світового держборгу формують найбільші економіки. Очікується, що найбільший внесок у його зростання до 2029 року зроблять США та Китай.

Держборг США може зрости до 135,5% ВВП у 2029 році (з 123,9% у 2025-му);

Борг Китаю, ймовірно, збільшиться до 120,3% (з 99,2% у 2025 році).

У країнах єврозони показник також зросте – до 89% ВВП. Тоді як у інших розвинених економіках (без США) прогнозується незначне зниження держборгу.

Зауважте! У Росії державний борг, як очікується, також збільшиться – до 25,4% ВВП проти 17,2% торік.

Як війна в Ірані вплинула на пальне?