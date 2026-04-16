Почему апрель будет тяжелым для экономики?

Во время выступления на весеннем собрании МВФ Георгиева отметила, что фонд обеспокоен "физическим разрушением цепей поставок" горючего, пишет The Guardian.

Смотрите также Два сценария для Европы: ЕС готовится к жестким шагам из-за войны в Иране

По словам руководительницы МВФ, танкеры с нефтью, которые отправились из Персидского залива в конце февраля, уже прибыли в пункты назначения. Однако новых поставок пока нет, что создает риск дефицита.

В то же время она уверена, что даже после быстрого завершения войны последствия не исчезнут сразу из-за медлительности логистики.

Чтобы добраться, например, до Фиджи с Ближнего Востока, нужно около 40 дней,

– указала Георгиева.

В связи с этим странам советуют уже сейчас экономить энергию. Среди возможных решений:

бесплатный общественный транспорт;

постепенное сокращение энергоемких видов деятельности;

и даже переход на дистанционную работу.

Мы уже делали это во время COVID,

– напомнила глава МВФ.

Заметьте! По ее словам, некоторые государства начали внедрять шаги для экономии горючего.

Как вырастет глобальный государственный долг?

В то же время последствия войны на Ближнем Востоке оказывают дополнительное давление на государственные бюджеты стран. По оценкам МВФ, в итоге глобальный государственный долг может достичь 100% мирового ВВП уже в 2029 году – на год раньше, чем прогнозировалось ранее.

Последний раз такой уровень фиксировали только после Второй мировой войны.

Ближневосточный конфликт может дополнительно ухудшить состояние госфинансов из-за роста цен на продовольствие и топливо, усиление финансовых условий, снижение экономической активности и увеличение оборонных расходов,

– говорится в докладе Fiscal Monitor.

Основную нагрузку мирового госдолга формируют крупнейшие экономики. Ожидается, что наибольший вклад в его рост до 2029 года сделают США и Китай.

Госдолг США может вырасти до 135,5% ВВП в 2029 году (с 123,9% в 2025-м);

Долг Китая, вероятно, увеличится до 120,3% (с 99,2% в 2025 году).

В странах еврозоны показатель также вырастет – до 89% ВВП. Тогда как в других развитых экономиках (без США) прогнозируется незначительное снижение госдолга.

Заметьте! В России государственный долг, как ожидается, также увеличится – до 25,4% ВВП против 17,2% в прошлом году.

Как война в Иране повлияла на топливо?