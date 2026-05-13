Тревожный сигнал для Макрона: безработица во Франции установила новый антирекорд

Во Франции уровень безработицы неожиданно вырос до самого высокого показателя за последние пять лет. Одна из крупнейших экономик Европы переживает сложные времена, а война в Иране только обостряет проблемы.

Как вырос уровень безработицы во Франции?

По данным национального статистического агентства Insee, уровень безработицы во Франции в первом квартале 2026 года подскочил до 8,1%, сообщает Bloomberg.

Еще в конце прошлого года экономисты, опрошенные изданием, прогнозировали снижение безработицы до 7,8%.

Но уже в апреле 2026-го статистика показала, что французская экономика не выросла в первом квартале. А опрос Банка Франции показал, что война в Иране уже начала нарушать экономическую активность и усиливать инфляционное давление.

Председатель Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало подтвердил, что ситуация в экономике страны ухудшается.

Показатели безработицы демонстрируют незначительный рост, что отражает замедление экономики,

– отметил банкир.

По результатам опроса центрального банка среди 8 500 руководителей компаний, в апреле темпы роста промышленности и строительства замедлились, а уже в мае эти секторы могут перейти к сокращению.

В сфере услуг компании сообщили о замедлении в апреле и ожидания спада в мае.

К тому же во всех секторах выросла доля фирм, которые повышают цены.

А 13% промышленных предприятий сообщили о трудностях с поставками.

Главный экономист Банка Франции Ксавье Дебрен заметил, что устойчивость французской экономики начинает проходить настоящее испытание.

С начала этого года мы говорили, что экономика Франции демонстрирует чрезвычайную устойчивость. Теперь мы видим первые признаки шока,

– объяснил Дебрен.

Обратите внимание! Дополнительные данные, обнародованные в среду, также показывают резкое сокращение количества вновь созданных компаний во Франции в апреле этого года. Самые слабые показатели – в сферах бизнес-услуг и транспорта.

Почему уровень безработицы – плохой сигнал для Макрона?

Министр бюджета Франции Давид Амьель также прокомментировал в эфире France 2 рекордный уровень безработицы за 5 лет. Он заявил, что эти показатели являются сигналом для правительства "продолжать работу над этой приоритетной задачей".

Дело в том, что ухудшение ситуации на рынке труда может испортить экономическое наследство президента Франции Эммануэля Макрона. Ведь за время пребывания его у власти уровень безработицы в стране стабильно снижался на протяжении последнего десятилетия.

Его правительства объясняли это результатами непопулярных реформ рынка труда и налоговых послаблений для бизнеса, которые Макрон продвигал после прихода к власти в 2017 году.

И хотя Макрон не сможет больше баллотироваться на пост президента в следующем году, опросы показывают, что возможные кандидаты, которые поддерживают его экономический курс, отстают от соперников. А те уже обещают отменить значительную часть его реформ.

Однако глава Банка Франции отметил, что следует помнить о "долгосрочном прогрессе французской экономики". Де Гало напомнил, что во время предыдущего экономического спада после 2012 года уровень безработицы достиг вообще более 12%.

Сейчас он находится около 8%, что, очевидно, не является удовлетворительной новостью, однако с 2010 года французская экономика создала более 4 миллионов чистых рабочих мест,

– подчеркнул чиновник.

Важно! Следует добавить, что проблемы на рынке труда растут не только во Франции. В Великобритании компании тоже начали сокращать людей из-за давления войны в Иране на экономику страны, пишет Bloomberg. А МВФ прогнозирует, что в течение 2026 года уровень безработицы в Британии достигнет 5,6%.

Где еще ухудшается ситуация на рынке труда?

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Каналу предупредил, что война в Иране влечет за собой немалые риски для мировой экономики. Но если для Европы последствия являются посредственными, то для Азии – ситуация в разы хуже.

Однако и в Европе уже ощущаются проблемы на рынке труда, не только во Франции и Великобритании. Например, общий уровень безработицы в Польше составил 6,1%, что является самым высоким показателем с мая 2021 года. Несмотря на незначительное месячное снижение, годовая динамика свидетельствует о стабильном ухудшении ситуации на рынке труда.