Самый высокий уровень за 12 лет: в Эстонии проблемы с безработицей

В Эстонии зафиксировали более 64 тысяч безработных в начале 2025 года. Известно, что больше всего выросло количество безработных среди тех, кто не может найти работу более года. В то же время некоторые эксперты уверяют, что такие масштабы безработицы в стране переоценены.

Сколько в Эстонии безработных

Согласно данным Статистического управления страны, в первом квартале 2025 года количество безработных в Эстонии достигло 64,2 тысячи человек, что является самым высоким показателем с 2013 года, передает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Таким образом, уровень безработицы вырос до 8,6%. Это на 0,8 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Самый высокий уровень безработицы сохраняется в регионе Ида-Вирумаа – 12,7%, хотя именно там показатель несколько уменьшился. Среди мужчин безработица составляет 9%, среди женщин – 8,2%,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Больше всего выросла безработица для тех, кто долго остается без работы в более чем один год. Их количество достигает 16 тысяч, что на 3 200 тысячи больше, чем в прошлом году. В то же время тех, кто без работы менее полугода, – 38 100 человек.

Где больше всего сократилось занятых лиц

Известно, что их количество за год сократилось на 11 700 человек. Рекордсменами являются Южная и Западная Эстонии, а также столица – Таллинн.

Известно, что уменьшилось работников в промышленности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве. Зато в сфере услуг выросло – почти 74% всех занятых.

В то же время как рассказал главный экономист Bigbank Рауля Еаметса, масштабы безработицы переоценены по официальной статистике.

Он добавляет, что по данным Кассы по безработице, зарегистрированных безработных в среднем на 5 тысяч меньше, чем в прошлом году.

Старшая экономистка Swedbank Лиис Элмик замечает, что в этом году происходит рост количества рабочих месяц в сфере здравоохранения, образования и туризма.

Однако мест стало меньше в сферах промышленности и торговли рабочих мест. По прогнозам Swedbank, безработица будет снижаться благодаря росту экспорта и снижению процентных ставок.