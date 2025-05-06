Борьба с безработицей: в Украине разрабатывают стратегию занятости населения

Специалисты начали разработку стратегии занятости населения, чтобы восстановить рынок труда. Планируется, что документ будет готов осенью 2025 года.

Почему решили создать стратегию занятости

Сейчас рынок труда Украины переживает серьезные вызовы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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Выделяют следующие проблемы:

Согласно прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2025 году составит 10,9%.

По данным Государственной службы занятости, в 2024 году 389 тысяч человек официально зарегистрировались как безработные, однако их реальное количество значительно выше.

Главные задачи будущей стратегии занятости

Стратегия будет направлена на:

Создание новых рабочих мест: поддержка предприятий, привлечение инвестиций, развитие социального бизнеса.

поддержка предприятий, привлечение инвестиций, развитие социального бизнеса. Профессиональную переориентацию: возможности для повышения квалификации в соответствии с потребностями рынка.

возможности для повышения квалификации в соответствии с потребностями рынка. Обеспечение инклюзивности: гибкие и дистанционные формы работы для молодежи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью.

гибкие и дистанционные формы работы для молодежи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью. Реформу системы службы занятости: цифровизация публичных услуг, обновление Трудового кодекса, прозрачное взаимодействие с работодателями.

Восстановление рынка труда является одной из ключевых задач правительства. Для этого мы начали разработку стратегии занятости, которая ориентирована не только на обновление правового поля, но и на снижение безработицы, борьбу с неформальной занятостью и укрепление социальной защиты,

– говорит заместитель Министра экономики Татьяна Бережная.

Обратите внимание! Проект стратегии занятости Украины выполнят за счет Правительства Германии при поддержке GIZ.