"Транспортный безвиз" с Молдовой продлили: как это поможет Украине
- "Транспортный безвиз" продлен до конца 2027 года, что позволяет автомобильные перевозки через границу с Молдовой без специальных разрешений.
- Соглашение способствует росту товарооборота между Украиной и Молдовой, который в прошлом году увеличился на 12% и достиг 1,1 миллиарда долларов.
Специальное соглашение с Молдовой дает возможность выполнять автомобильные перевозки без разрешений. Такой "безвиз" продлили еще на два года.
Пока будет действовать "транспортный безвиз" с Молдовой?
"Транспортный безвиз" для грузовиков с Молдовой продлен до конца 2027 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.
Соглашение предусматривает возможность выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.
Это важное решение не только для логистики, но и для всей экономики: в прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 12% – и достиг 1,1 миллиарда долларов. В этом важную роль играет либерализация перевозок,
– сообщил Кулеба.
Он также отметил, что Молдова является важным транзитным маршрутом к рынкам Европы.
"Транспортный безвиз" Украины с ЕС
В июне Европарламент продлил "транспортный безвиз" для Украины до конца 2025 года, что позволяет украинским перевозчикам осуществлять грузовые перевозки в ЕС без разрешений.
Почему это важно для нас:
- украинские перевозчики могут и в дальнейшем осуществлять грузовые перевозки в ЕС без разрешений – быстрее, дешевле, прозрачнее;
- мы сохраняем конкурентоспособность украинского экспорта на европейском рынке;
- это поддержка бизнеса, логистики, экспортеров, а значит – поддержка экономики страны в условиях войны.
В украинском правительстве будут пытаться продлить Соглашение и на 2026 год.