Спеціальна угода з Молдовою дає можливість виконувати автомобільні перевезення без дозволів. Такий "безвіз" продовжили ще на два роки.

Поки діятиме "транспортний безвіз" із Молдовою?

"Транспортний безвіз" для вантажівок із Молдовою продовжено до кінця 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.

Дивіться також Це дешево: чому Путіну важливо зберігати вплив у Молдові

Угода передбачає можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

Це важливе рішення не лише для логістики, а й для всієї економіки: торік товарообіг між нашими країнами зріс на 12% – і досяг 1,1 мільярда доларів. У цьому важливу роль відіграє лібералізація перевезень,

– повідомив Кулеба.

Він також зауважив, що Молдова є важливим транзитним маршрутом до ринків Європи.

"Транспортний безвіз" України з ЄС

У червні Європарламент продовжив "транспортний безвіз" для України до кінця 2025 року, що дозволяє українським перевізникам здійснювати вантажні перевезення до ЄС без дозволів.

Чому це важливо для нас:

українські перевізники можуть і надалі здійснювати вантажні перевезення до ЄС без дозволів – швидше, дешевше, прозоріше;

ми зберігаємо конкурентоздатність українського експорту на європейському ринку;

це підтримка бізнесу, логістики, експортерів, а отже – підтримка економіки країни в умовах війни.

В українському уряді будуть намагатися продовжити Угоду і на 2026 рік.