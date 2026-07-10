Первая в мире: Индонезия выбирает новое топливо, чтобы сэкономить 9 миллиардов

Индонезия стала первой страной в мире, которая ввела обязательное использование топлива, произведенного из пальмового масла. Власти страны надеются таким образом сэкономить миллиарды долларов на импорте.

Какую программу запустила Индонезия

Государство запустило программу B50, в рамках которой все водители должны использовать смесь дизельного топлива с 50% биодизеля из пальмового масла, пишет Reuters.

Торжественная церемония запуска состоялась в городе Караванг при участии президента страны Прабово Субианто,

С запуском этой программы Индонезия официально становится первой страной в мире, введшей обязательное использование биодизеля B50. Это не просто технологическое достижение – это доказательство того, что Индонезия способна использовать собственные природные ресурсы на благо своего народа,

– сказал президент.

По словам Прабово, переход на биодизель станет важным шагом к энергетической независимости Индонезии. А главная цель программы – уменьшить зависимость страны от импорта дизельного топлива

Он добавил, что настаивал на внедрении биодизеля B100, то есть использования 100% биотоплива.

Однако министры убедили президента, что 50-процентная смесь уже позволит стране полностью отказаться от импорта дизельного топлива.

Сколько сэкономит Индонезия

По данным Министерства энергетики страны, повышение доли биодизеля до 50% позволит сократить расходы на импорт топлива в этом году на 170 триллионов индонезийских рупий, то есть около 9,41 миллиарда долларов.

В 2025 году экономия от использования биодизеля составила около 133 триллионов рупий, но тогда его содержание в топливе было меньше.

По словам представителя Минэнергетики, после перехода на B50 стране потребуется 16,7–18 миллионов килолитров метилового эфира жирных кислот (FAME) – основного компонента биодизеля.

Таким образом, экономика получит дополнительный бонус от увеличения потребления пальмового масла, которое должно вырасти с 15,2 миллиона тонн до 16,3–17 миллионов тонн.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства Индонезии Анди Амран Сулейман заявил, что страна полностью откажется от импорта дизельного топлива с 1 июля 2026 года в связи с переходом на биодизель.