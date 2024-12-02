Курс биткойна снова движется вверх: какая цена на сегодня

2 декабря 2024, 12:05
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Автор: Валерия Городинская

За последнюю неделю курс биткойна вырос почти на 2 тысячи долларов. Теперь цена достигает 95 тысяч. Кроме биткойна цена эфира также выросла, но несущественно.

Стоимость самых популярных криптовалют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на одну из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 2 декабря курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:

  • Bitcoin (BTC) – 95 тысяч долларов за монету (-1,99% за сутки);
  • Ethereum (ETH) – 3,59 тысячи долларов за монету (-2,92% за сутки).

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Як українці інвестують у криптоактиви

З результатів опитування організації CEO Club Ukraine, передає Incrypted, криптоактиви входять до топ-5 найпопулярніших позицій для інвестицій серед підприємців. Відтак кожен четвертий український бізнесмен вклав кошти в цей сектор у 2024 році. 

  • Участь у дослідженні взяли понад 100 власників бізнесу з річним обігом від 10 мільйонів доларів і генеральних директорів компаній з обігом від 50 мільйонів доларів.
  • Їх запитували, у які активи вони інвестували кошти у 2024 році, та чи планують це зробити в найближчі шість місяців.

Відповідно до даних, на першому місці перебувають стартапи та перспективні проєкти – цю позицію обрали 37% респондентів. Водночас крім криптоактивів, у топ-5 входять ще й акції та облігації іноземних компаній, нерухомість в Україні та частки в інших компаніях. 