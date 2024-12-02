Курс биткойна снова движется вверх: какая цена на сегодня

За последнюю неделю курс биткойна вырос почти на 2 тысячи долларов. Теперь цена достигает 95 тысяч. Кроме биткойна цена эфира также выросла, но несущественно.

Стоимость самых популярных криптовалют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на одну из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 2 декабря курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 95 тысяч долларов за монету (-1,99% за сутки);

(BTC) – 95 тысяч долларов за монету (-1,99% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,59 тысячи долларов за монету (-2,92% за сутки).

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