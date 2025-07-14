Bitcoin не остановить: установил новый рекорд и продолжает расти

Цена биткойна снова растет. За день криптовалюта подорожала более чем на 3% и достигла нового максимума.

Какой ценовой рекорд установил биткоин?

В понедельник, 14 июля, биткойн впервые в истории пересек отметку в 120 000 долларов. Стоимость криптовалюты выросла на 30% по сравнению с декабрем 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По состоянию на 12:20 цена Bitcoin, по данным Binance, составила 122,502 долларов США.

По данным криптобиржи Investing.com, курс биткоина составляет 122,131 доллара США.

Стоит знать! В воскресенье, 13 июля, курс биткоина на криптобиржах достиг отметки 119 000 тысяч долларов. А предыдущий рекорд криптовалюта установила 11 июля.

Почему дорожает биткойн?

Издание отмечает, что рост биткойна связан с оптимизмом инвесторов, который усилился после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Не последнюю роль также сыграл активный спрос со стороны биржевых инвестиционных фондов.

Биткоин все больше воспринимается как защита от макроэкономических рисков и структурно дефицитный актив,

– говорит трейдер XBTO Trading Джордж Мандрес.

По мнению некоторых аналитиков BTC Markets, биткойн будет дорожать и в дальнейшем и может достичь отметки в 125 000 долларов.

Стоит знать! В понедельник другие криптовалюты также показали уверенный рост: Ether подорожал на 1,5%, а XRP и Solana – примерно на 2,7%.