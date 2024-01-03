Расходы госбюджета Украины за 2023 год почти вдвое превысили доходы, – Минфин
Источник:Минфин
Украинский бюджет остается дотационным. Такая ситуация возникла из-за значительного повреждения инфраструктуры и военных расходов.
Доходы Украины за 2023 год
Государственная казначейская служба Украины отчиталась о поступлении в декабре в бюджет 127,1 миллиарда гривен. Наибольшие налоги были уплачены за ввозимые на украинскую территорию товары – 35,7 миллиарда гривен.
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Бюджет Украины наполняется благодаря сборам, специальным платежам и налогам. Общая сумма поступлений за год составила 1,66 триллиона гривен. Больше всего средств в украинский бюджет поступило через:
- 366,2 миллиарда гривен – налог на ввоз товаров на таможенную территорию Украины;
- 214,6 миллиарда гривен – налог на произведенные в Украине товары, осуществленные процедуры и услуги;
- 176 миллиарда гривен – налог на доход физлиц и военный сбор;
- 143,8 миллиарда гривен – налог на прибыль внутренних организаций (предприятий).
НБУ отчитался о передаче в госбюджет Украины 35,9 миллиарда гривен. Это часть прибыли регулятора в 2022 году.
Дефицит бюджета в 2023 году составил 1,33 триллиона гривен. При этом в общем фонде этот показатель – 1,36 триллиона гривен.В Государственной таможенной службе подчеркивают, что уменьшение доходов с таможни произошло из-за блокирования границы.
Какую международную помощь предоставили Украине в 2023 году
Важной частью украинского бюджета стали международные грантовые поступления. В общей сложности за год эта сумма составила 425,4 миллиарда гривен. Больше всего средств на безвозвратной основе, Украине предоставили США – 400,5 миллиарда гривен.
Также в украинский бюджет поступили средства и в рамках займов и финансирования некоторых систем, программ, реформ. Общие поступления составляют – 1,13 триллиона гривен. Самые большие суммы были следующие:
- 714,9 миллиарда гривен – макрофинансовая помощь Украине от ЕС;
- 164 миллиарда гривен – финансирование программы EFF;
- 64,2 миллиарда гривен – займ от Канады;
- 54,9 миллиарда гривен – займ МБРР на восстановление украинских мощностей.