Украинский бюджет остается дотационным. Такая ситуация возникла из-за значительного повреждения инфраструктуры и военных расходов.

Доходы Украины за 2023 год

Государственная казначейская служба Украины отчиталась о поступлении в декабре в бюджет 127,1 миллиарда гривен. Наибольшие налоги были уплачены за ввозимые на украинскую территорию товары – 35,7 миллиарда гривен.

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Бюджет Украины наполняется благодаря сборам, специальным платежам и налогам. Общая сумма поступлений за год составила 1,66 триллиона гривен. Больше всего средств в украинский бюджет поступило через:

366,2 миллиарда гривен – налог на ввоз товаров на таможенную территорию Украины;

– налог на ввоз товаров на таможенную территорию Украины; 214,6 миллиарда гривен – налог на произведенные в Украине товары, осуществленные процедуры и услуги;

– налог на произведенные в Украине товары, осуществленные процедуры и услуги; 176 миллиарда гривен – налог на доход физлиц и военный сбор;

– налог на доход физлиц и военный сбор; 143,8 миллиарда гривен – налог на прибыль внутренних организаций (предприятий).

НБУ отчитался о передаче в госбюджет Украины 35,9 миллиарда гривен. Это часть прибыли регулятора в 2022 году.

Дефицит бюджета в 2023 году составил 1,33 триллиона гривен. При этом в общем фонде этот показатель – 1,36 триллиона гривен.

Какую международную помощь предоставили Украине в 2023 году

В Государственной таможенной службе подчеркивают, что уменьшение доходов с таможни произошло из-за блокирования границы.

Важной частью украинского бюджета стали международные грантовые поступления. В общей сложности за год эта сумма составила 425,4 миллиарда гривен. Больше всего средств на безвозвратной основе, Украине предоставили США – 400,5 миллиарда гривен.

Также в украинский бюджет поступили средства и в рамках займов и финансирования некоторых систем, программ, реформ. Общие поступления составляют – 1,13 триллиона гривен. Самые большие суммы были следующие: