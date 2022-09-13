Долги Украины в 2023 году: сколько придется отдать

Сегодня, 13 сентября, правительство приняло госбюджет на следующий год. Согласно ему, госдолг составляет 101% к ВВП. Сколько Украина планирует отдать в следующем году, читайте дальше.

Госдолг Украины

Объем госдолга составит 6 406 миллиарда гривен. Из них 78,7% – внешний долг. То есть то, что Украина задолжала перед другими государствами, международными организациями и тому подобное. Объем госдолга к ВВП составляет 100,1%.

До темы Доходы бюджета: где Украина найдет деньги в 2023 году

Сколько Украина планирует отдать в 2023 году

В следующем году на погашение госдолга будет направлено 414,9 миллиарда гривен, из них:

98,9 миллиарда гривен – на погашение внешнего долга,

316 миллиардов гривен – внутреннего.

Напомним, что внутренним долгом следует понимать задолженность Украины перед держателями государственных ценных бумаг и другими кредиторами. Обычно это ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

Обслуживание госдолга

На обслуживание госдолга в 2023 году Украина потратит из бюджета 326 миллиардов гривен, в том числе:

62,3 миллиарда гривен – на внешнего долга,

263,9 миллиарда гривен – внутреннего.

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