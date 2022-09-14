Большое строительство: нашли ли деньги на дороги в бюджете-2023

В следующем году возобновится строительство дорог, являющееся частью масштабного проекта "Большое строительство". Поскольку из бюджета-2023 исчезла статья, перенаправлявшая деньги из фонда на другие нужды.

Строительство дорог возобновится

Когда началась война в Украине, Рада внесла изменения в бюджет-2022. Изменения коснулись и выделения денег на строительство дорог. Следовательно, все средства из дорожного фонда идут или на выплаты по долгам или на армию, согласно 38 статье действующего бюджета этого года.

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Нардеп Ярослав Железняк обратил внимание, что в проекте бюджета на 2023 год этой статьи уже нет. Следовательно, деньги из дорожного фонда снова будут идти на строительство дорог.

Поэтому возвращается все как было раньше – деньги можно использовать на строительство дорог,

– прокомментировал он.

https://t.me/yzheleznyak/2435

Согласно исследованию Киевской школы экономики, если смотреть на среднюю стоимость строительства жилья или дорог, которая была в Украине до начала войны, восстановление может занять до 10 лет.

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Важные показатели бюджета

Почти 50% бюджета в следующем году будут направлены на оборону и безопасность нашей страны. Как отметил премьер Денис Шмигаль, бюджет-2023 – это для победы.

Расходы – 2,57 триллиона гривен;

Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;

Средняя зарплата – 18 500 гривен;

Среднегодовой курс доллара – 42 гривны;

Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.