Доходы госбюджета Украины за год выросли на 5%

Грантовая помощь, которую получила Украина, уменьшилась. Если сравнивать нынешние показатели с аналогичными в 2023 году, она сократилась в 7 раз.

Какие сейчас поступления в бюджет

В первой половине 2024 года доходы общего фонда государственного бюджета составляли 913,4 миллиарда гривен. Это на 44 миллиарда гривен или 5,1% больше чем в прошлом году.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики В первом полугодии 2024 в общий фонд поступило 40,3 миллиарда гривен грантов, что в 6,7 раз меньше (минус 229,4 миллиарда гривен) чем за этот же период в 2023 году. Если в первой половине 2023 года гранты составляли 31% доходов общего фонда госбюджета, то в первом полугодии 2024 – только 4,4%.

Гетманцев отмечает, что доходы без грантов в годовом измерении выросли на 45,6%, то есть на 273,4 миллиарда гривен. Наибольшие доли из них составили:

налоговые поступления – выросли на 45,8%;

дивиденды и части от чистой прибыли предприятий – увеличились на 114%.

За счет перевыполнения планов по налогам за первую половину года мы получили дополнительно более 70 миллиардов гривен в государственный бюджет. Эти средства пошли на финансирование сектора безопасности и обороны, который мы финансируем из внутренних источников,

– подытожил Гетманцев.