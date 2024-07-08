Доходы госбюджета Украины за год выросли на 5%
Источник:Даниил Гетманцев
Грантовая помощь, которую получила Украина, уменьшилась. Если сравнивать нынешние показатели с аналогичными в 2023 году, она сократилась в 7 раз.
Какие сейчас поступления в бюджет
В первой половине 2024 года доходы общего фонда государственного бюджета составляли 913,4 миллиарда гривен. Это на 44 миллиарда гривен или 5,1% больше чем в прошлом году.
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В первом полугодии 2024 в общий фонд поступило 40,3 миллиарда гривен грантов, что в 6,7 раз меньше (минус 229,4 миллиарда гривен) чем за этот же период в 2023 году. Если в первой половине 2023 года гранты составляли 31% доходов общего фонда госбюджета, то в первом полугодии 2024 – только 4,4%.
Гетманцев отмечает, что доходы без грантов в годовом измерении выросли на 45,6%, то есть на 273,4 миллиарда гривен. Наибольшие доли из них составили:
- налоговые поступления – выросли на 45,8%;
- дивиденды и части от чистой прибыли предприятий – увеличились на 114%.
За счет перевыполнения планов по налогам за первую половину года мы получили дополнительно более 70 миллиардов гривен в государственный бюджет. Эти средства пошли на финансирование сектора безопасности и обороны, который мы финансируем из внутренних источников,
– подытожил Гетманцев.