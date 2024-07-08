Які зараз надходження у бюджет

У першій половині 2024 року доходи загального фонду державного бюджету становили 913,4 мільярда гривень. Це на 44 мільярди гривень або 5,1% більше ніж торік.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики У першому півріччі 2024 до загального фонду надійшло 40,3 мільярда гривень грантів, що у 6,7 разів менше (мінус 229,4 мільярда гривень) ніж за цей же період у 2023 році. Якщо у першій половині 2023 року гранти складали 31% доходів загального фонду держбюджету, то у першому півріччі 2024 – тільки 4,4%.

Гетманцев зазначає, що доходи без грантів у річному вимірі зросли на 45,6%, тобто на 273,4 мільярда гривень. Найбільші частки з них склали:

податкові надходження – зросли на 45,8%;

дивіденди та частини від чистого прибутку підприємств – збільшились на 114%.

За рахунок перевиконання планів по податкам за першу половину року ми отримали додатково більш як 70 мільярдів гривень до державного бюджету. Ці кошти пішли на фінансування сектору безпеки і оборони, який ми фінансуємо із внутрішніх джерел,

– підсумував Гетманцев.

Зверніть увагу! У Бюджеті на 2024 рік вказано, що на оборонний сектор буде виділено 1 трильйон 685 мільярдів гривень