В январе бюджетные расходы сократились более чем вдвое

В январе 2024 года кассовые расходы из общего фонда государственного бюджета составили 150,2 миллиарда гривен. Это в 2,6 раза меньше, чем было в предыдущем месяце.

На что пошли бюджетные средства

Согласно данным месячного отчета Государственной казначейской службы Украины, большая часть из этой суммы, то есть 79,5 миллиарда гривен, составляли расходы на заработную плату и начисления. Из них 57,4 миллиарда гривен ушло на финансирование военнослужащих.

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Другие направления расходов включали:

6,2% (9,3 миллиарда гривен) - оплата товаров и услуг. Из них 1,2 миллиарда гривен направили на поддержку Вооруженных Сил посредством закупки военного оборудования, боеприпасов, продукции для обороны, и других средств. А 4,2 миллиарда гривен было использовано Национальной службой здоровья для медицинского обслуживания населения.

27,9% (42 миллиарда гривен) - социальные выплаты, в частности пенсии, помощь, стипендии. Из них 21 миллиард гривен передано Пенсионному фонду, а 11,4 миллиарда гривен потрачено на социальную защиту через Министерство социальной политики.

6,3% (9,5 миллиарда гривен) ушло на обслуживание государственного долга.

7,9% (11,8 миллиарда гривен) выделено как трансферты местным бюджетам.

Пересмотр бюджета

Ранее 24 Канал рассказывал, что бюджет 2024 года заложен достаточно реалистично, поэтому его нужно будет пересматривать гораздо реже и менее существенно, по сравнению с бюджетом 2023 года.

! Даже если возникнут деструктивные факторы, например расширение дефицита или сокращение международной финансовой помощи, то следует будет использовать фискальные инструменты, а не монетарное финансирование.

В частности, об этом говорил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

Прежде всего должны быть использованы фискальные инструменты, которые позволяют сделать такую коррекцию (для сбалансирования госбюджета – ИФ-У) гораздо более понятной, прогнозируемой и приемлемой для общества,

- объяснял Николайчук.

Коррекция через ослабление монетарной политики, с эмиссионным финансированием существенно негативно повлияет на социальные эффекты, что может серьезно подорвать обороноспособность и потенциал экономики.