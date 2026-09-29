ЕС может уменьшить бюджет блока: шесть стран требуют сокращения на сотни миллиардов евро

Лидеры шести стран ЕС усилили давление на ирландское председательство, требуя сократить следующий долгосрочный бюджет. Страны требуют сокращения на "несколько сотен миллиардов евро".

Как может измениться бюджет Евросоюза

Письмо от 28 сентября, с которым ознакомился Euronews, является последней попыткой сократить следующий долгосрочный бюджет ЕС – Многолетнюю финансовую рамку (МФР)

В настоящее время переговоры вступили в решающую фазу. Однако достижение соглашения запланировано до конца года.

Мы вступаем в решающую фазу переговоров, в ходе которой должны определить общий объем МФР и решить, какие сферы должны получить приоритетное финансирование,

– говорится в документе.

Письмо подписали:

канцлер Германии Фридрих Мерц; канцлер Австрии Кристиан Штокер; премьер-министр Дании Метте Фредериксен; премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен; премьер-министр Финляндии Петтери Орпо; премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Он адресован премьер-министру Ирландии Михалу Мартину, чья страна председательствует в Раде Европейского Союза. В ближайшие дни Дублин должен представить новый компромиссный текст накануне саммита Рады Европейского совета 15–16 октября.

В июне кипрское председательство предложило сократить на 2% предложенный Европейской комиссией бюджет ЕС на 2028–2034 годы, общий объем которого составляет почти 2 триллиона евро. Шесть стран считают это сокращение слишком незначительным, чтобы получить их поддержку.

"Экономные" страны также стремятся изменить направления расходования средств. Они хотят перенаправить финансирование с традиционных направлений, таких как политика сплоченности и сельское хозяйство, на "современные" приоритеты. Речь идет о совместных инвестициях в безопасность и оборону, конкурентоспособность, инновации и борьбу с нелегальной миграцией.

Напомним, что в Германии призвали Европейский Союз сократить долгосрочный бюджет примерно на 400 миллиардов евро. Даже после такого сокращения будущий бюджет ЕС останется примерно на 27% больше, чем действующий.

В частности, шесть стран заявили, что новые совместные заимствования не являются решением бюджетных проблем. Также они считают, что совместный долг не может быть альтернативой структурным реформам ЕС.