В Бундестаге одобрили бюджет Германии на 2027 год: сколько может получить Украина

В Германии завершили согласование проекта бюджета на 2027 год. Для Украины этот финансовый план предусматривает значительную финансовую поддержку в следующем году.

Что было принято в Берлине

В ночь на пятницу бюджетный комитет Бундестага предварительно одобрил рекордную смету на 2027 год, пишет Berliner Zeitung.

Проект предусматривает общие расходы страны в размере 560,9 миллиарда евро.

Оборонный бюджет оставили на уровне, предусмотренном правительством, – 109,75 миллиарда евро.

Чистые заимствования в основном бюджете составят почти 123 миллиарда евро – примерно на 4 миллиарда больше, чем закладывалось в первоначальном варианте.

Однако 84,55 миллиарда евро заимствований не будут учитываться в рамках долгового ограничения благодаря исключениям для расходов на оборону и безопасность.

Обратите внимание! В Германии действуют строгие ограничения на заимствования, однако для расходов на оборону и помощь союзникам сделано исключение.

Сколько может получить Украина

По данным издания, в правительственном проекте бюджета на военную поддержку Украины в 2027 году предусмотрено около 11,6 миллиарда евро.

Для сравнения:

на 2026 год изначально закладывали 8,5 миллиарда евро;

однако впоследствии сумму увеличили до 11,5 миллиарда евро.

Финансирование осуществляется по отдельному бюджетному плану № 60, а именно по статье о поддержке государств, подвергшихся незаконному вооруженному нападению, в сферах безопасности, обороны и стабилизации. Эта программа не ограничивается Украиной, однако именно Киев является ее главным получателем.

В то же время в среднесрочном финансовом плане на 2028–2030 годы на статью помощи предусматривается лишь по 8,5 миллиарда евро ежегодно.

По сравнению с 2027 годом это означает сокращение более чем на четверть,

– отмечают немецкие обозреватели, анализируя заложенные цифры.

При этом эти суммы не являются окончательными, ведь бюджет в Германии утверждается заново каждый год, и показатели могут корректироваться.

Напомним, Берлин последовательно оказывает поддержку Украине. В частности, в ноябре Германия предложила дополнительно выделить Украине 100 миллионов евро на восстановление энергетики, водоснабжения и транспортной инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак. Эти средства должны дополнить уже предусмотренное финансирование на 2026 год.