Польша утвердила бюджет на 2025 год: на что страна направила исторические расходы

Польский Сейм утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. На один из секторов заложены самые высокие в истории страны расходы.

Что предусматривает бюджет Польши в 2025 году

Доходы составляют 145 миллиардов долларов, расходы - 211 миллиард долларов, сообщает 24 канал со ссылкой на Wprost.

Читайте также Украинцы в Польше работают больше, чем поляки: красноречивое исследование

В частности расходы на оборону - 42 миллиардов долларов или 4,7% ВВП. Эти расходы на оборону являются самыми высокими в истории страны

Средства на здравоохранение составляют до 50 миллиардов долларов, а на социальные программы, включая индексацию пенсий, - 30 миллиардов долларов.

Кроме того, проект бюджета на 2025 год предусматривает повышение средней заработной платы на 7%. В частности 5% повышение зарплат планируется для работников бюджетной сферы.

Среди получателей повышений:

учителя;

служащие;

военнослужащие;

работники министерств;

центральных учреждений.

Процесс принятия польского бюджета

В бюджете в частности заложен прогноз инфляции на уровне 5%. Особо следует отметить экономический рост, который составляет 3,9%, и рекордные расходы на оборону, которые составят 4,7% ВВП.

Важно! После принятия бюджетного закона Сеймом документ будет передан в Сенат. Сенат имеет 20 дней для внесения поправок. В финале у президента страны будет семь дней для подписания бюджета. А это должно произойти не позднее чем через четыре месяца после его представления в Сейм.