Бюджет России трещит: как падение доходов "Газпрома" приближает экономику к дефолту

Основными источниками наполнения российского бюджета были и остаются доходы от нефтегазового сектора. Несмотря на сокращение убытков, путем повышения тарифов для населения и переориентации поставок в другие страны, падение доходов все еще существенное.

Дело в том, что потеря европейского рынка ограничила поступления в компанию. Кроме того, сейчас часть убытков сформировалась еще и через дочернюю компанию "Газпрома" – "Газпромнефть", которая занимается добычей и переработкой нефти, а также частично и газа. Так за последний квартал этого года "Газпромнефть" сократила прибыль на 65%, а в целом – на 30% – 65% годовых.

Соответственно дефицит бюджета России продолжает расти, что свидетельствует об ограниченных возможностях компенсировать потери в результате поступлений от нефтегазового сектора. Это, в свою очередь, может создавать дополнительную нагрузку на социальную сферу России и другие направления.

24 Канал проанализировал, какие убытки "Газпрома" за последние годы, какая роль "Газпромнефти" в финансовых показателях материнской компании и как убытки одной из главных энергетических компаний России влияют на российский бюджет.

Что не так со стратегическим финансовым ресурсом России – "Газпромом"?

Экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом рассказал, что доля доходов от нефти и газа составляет от 35% до 38% наполнения федерального бюджета России. Зато доля нефти в этом наполнении является большей, а доля газа – меньшей.

Читайте также Не хватает средств: в одном из регионов России прекратили выплаты участникам войны против Украины

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Соответственно еще 2 года назад, после того, как Европа максимально отказалась от российского газа, прибыли "Газпрома" начали падать, при чем существенно.

Россияне пытались переориентироваться на азиатские рынки, но такого потребления и безумных объемов, как было раньше, то есть более 100 миллиардов кубометров в год, уже нет.

Кроме того, те цены, которые были в начале войны в результате бешеного спроса, сейчас далеки от того показателя. То есть они на минимальном уровне.

Все это безусловно привело к безумным убыткам "Газпрома" и к тому, что он почти перестал предоставлять дополнительные доходы в бюджет России.

Для 24 Канала аналитик Юрий Щедрин добавляет, что за последние 9 месяцев этого года убытки "Газпрома" составили более 170 миллиардов рублей (около 2 миллиардов долларов по нынешнему курсу).

Юрий Щедрин Руководитель аналитического направления в организации "Мир.UA" Впрочем, стоит заметить, что этот убыток сократился где-то в 2 раза с предыдущими годами. Таким образом убытки сокращают, и это происходит по разным причинам.

Когда начался упадок "Газпрома" и почему убытки начали сокращаться:

Убытки компании "Газпром" существенными стали в 2023 году, когда она потеряла европейский рынок, на который поставляла газ по довольно высоким ценам. Поэтому убытки того года были крупнейшими с 1999 года.

В 2025 году убытки компании уменьшились из-за диверсификации газа, ведь поставки происходит в другие страны, в частности азиатских.

Кроме того, россияне на около 30% повысили стоимость для внутреннего потребителя, то есть для собственного населения. Благодаря этим действиям удалось сократить убытки по газовому направлению.

Почему "Газпром" не объявляют банкротом?

Гетман объясняет, что из-за того, что "Газпром" является государственной компанией, то ее можно не объявлять банкротами довольно долгое время. Например, в Украине убыточные компании существуют также десятилетиями.

Дело в том, что государственные компании приносят убытки, но эти убытки покрываются за счет уплаты налогов населения.

Поэтому такое существование компаний может продолжаться довольно долго. Кроме того, как может обанкротиться крупнейший поставщик газа в России? Конечно, что власти страны не хотят это афишировать, а потому будут покрывать в дальнейшем все убытки дополнительными кредитами, временными займами и т.д,

– говорит Гетман.

Господин Олег добавляет, что для Украины это хорошая история, ведь средства покрытия этих убытков идут из таких направлений в госбюджете России, как социалка, медицина и другие. Это, в свою очередь, бьет по населению.

Зато частная компания "Газпромнефть" до последнего времени была довольно прибыльной в целом и платила довольно высокие налоги.

Кому принадлежит "Газпромнефть": это частная компания, но значительная их доля (речь идет о 95%) контролируется "Газпромом", что является государственной компанией. Таким образом, хоть "Газпромнефть" является публичным акционерным обществом, но деятельность в значительной степени контролируется государством через материнскую компанию.

Например, если компания "Газпромнефть" заработала где-то 1 миллиард долларов чистыми, то эти средства будут выплачивать в соответствии с размером доли акций, принадлежащих аукционерам.

Поэтому если среди аукционеров есть "Газпром" с долей условно 51%, то компания получает определенную прибыль от 1 миллиарда долларов чистой прибыли "Газпромнефти".

Как "Газпромнефть" стал одним из факторов убытков "Газпрома"?

Интересно, что несмотря на это, значительная часть убытков "Газпрома" сгенерирована именно убытками дочерней компании "Газпромнефть", объясняет Юрий Щедрин.

Это случилось из-за того, что цены на нефть, что является основой производства для компании, обвалились. Сейчас российская нефть торгуется по гораздо ниже цене чем цена на нефть марки Brent, которая торгуется в диапазоне 60 долларов за баррель,

– отмечает аналитик.

Какая сейчас стоимость нефти марки Urals и Brent, по данным Trading Economics:

По состоянию на 24 ноября, цена на нефть Urals выросла до 53,35 доллара за баррель,

В то же время цена на сырую нефть марки Brent, по состоянию на 25 ноября, упала до 63 долларов за баррель.

Стоимость сырой нефти WTI также упала – до 58,5 долларов за баррель.

Щедрин отмечает, что цена российской нефти упала в частности из-за большого дисконта. Если раньше дисконт был на уровне 5 – 7 долларов, то сейчас – около 20 долларов, что является рекордным показателем.

Если дисконт будет держаться в дальнейшем на такой отметке, то российский бюджет это почувствует,

– говорит аналитик Щедрин.

Заметьте! Акции компании "Газпромнефть" на фоне введения санкций также существенно упали, что стало дополнительным триггером к убыткам для "Газпрома" как материнской компании.

Санкции, убытки и долги "Газпромнефть" и "Газпром"

Как сообщает российское издание finmarket, за 9 месяцев 2025 года "Газпромнефть" показала снижение прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 45%.

А в Службе внешней разведки Украины сообщается, что чистая прибыль "Газпромнефти" с января по сентябрь 2025 года упала. Она составила всего 230 миллиардов рублей. Это на 45% меньше за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, выручка снизилась за девять месяцев на 11% год к году. А прибыль от продаж упала вдвое.

Кроме того, чистый долг "Газпромнефти" за I квартал 2025 года (с учетом аренды) вырос до 985,6 миллиарда рублей. В то же время общий долг за это время уменьшился на 4,8%, но наличные средства упали на 39%, пишут в российском Т-Банке.

Зато общие доходы материнской компании "Газпром" за первое полугодие 2025 года по МСФО составил 983,1 миллиарда рублей. А чистый убыток за последние 9 месяцев этого года составляет 170,3 миллиарда рублей.

Зато за 2023 год компания получила чистый убыток в 629 миллиарда рублей (почти 6,7 миллиарда долларов), писало The Guardian.

Зато чистая прибыль в 2022 году была в 1,226 триллиона рублей (около 13 миллиардов долларов), передавала Экономическая правда.

Также против "Газпрома" был введен ряд санкций, в частности Министерство финансов США объявило о санкциях против "Газпромнефти", что является дочерней компанией "Газпрома".

Кроме того, известно, что ЕС ввели санкции против руководства "Газпрома" и газовых дочерних компаний, писал "Интерфакс-Украина".

Почему убытки крупных компаний не означают конец России?

Гетман объясняет, что если бы ситуация негативно складывалась только с доходами от "Газпрома", то для России это бы не составляло существенных проблем.

Дело в том, что эта ситуация с доходами от газа начала накладываться на ситуацию, когда разрыв между мировой маркой нефти Brent и российской маркой нефти Urals начал стремительно расти. Последствия от этого сейчас имеют серьезное влияние на российский бюджет,

– отметил господин Олег.

На самом деле для российского бюджета убийственной историей, подчеркну Гетман, является то, когда цена российской нефти колеблется между 35 долларами и 40 долларами за баррель.

Если ситуация со стоимостью будет ухудшаться, то на этом фоне к середине следующего года можно ожидать крайне негативных последствий для российской экономики,

– прогнозирует Олег Гетман.

Зато Юрий Щедрин говорит, что на газодобывающую отрасль России, несмотря на потерю основного рынка сбыта, влияет и то, что налоги на добычу газа в России увеличиваются. Теперь компании должны платить налоги авансом.

Но ключевой ролью для российского бюджета все же являются нефтяные поступления.

Именно из-за снижения цен на нефть в ноябре где-то 30% – 35% от дохода россияне недополучают в бюджет. Это существенные цифры, но не критические,

– отметил господин Юрий.

Дело в том, что российский бюджет, несмотря на все, не состоит только из нефтегазовых доходов. Кроме того, если "Газпромнефть" удастся диверсифицировать поставки нефти, а цены на нефть начнут расти, то ситуация может измениться.

В то же время, несмотря на усилия России по балансировке бюджета, дефицит продолжает расти, что свидетельствует об ограниченных возможностях:

По данным Службы внешней разведки, в период с января по июль этого года дефицит федерального бюджета России вырос до 61 миллиарда долларов (2,2 % ВВП) против запланированных 14,66 миллиарда долларов.

Зато по официальным данным российского Минфина, по итогам первого полугодия 2025 года дефицит федерального бюджета составляет 3,69 триллиона рублей (где-то 46,9 миллиарда долларов), передавало российское пропагандистское издание TACC.

А по данным BOFIT, согласно последнему трехлетнему бюджетному плану России, расходы федерального бюджета будут расти на 4% в год в 2026 и 2027 годах, а затем вырастут до 7% в 2028 году.

Ожидается, что дефицит в 2026 году составит около 3,5 триллиона рублей (1,6% ВВП).

Как российская экономика продолжает приходить в упадок?