Финансовая система России столкнулась с новой масштабной проблемой, которая бьет по государственным программам. Члены правительства бьют тревогу, поскольку компании не выполняют обещанные работы за счет бюджетных средств.

Как растут проблемы в бюджете

За первые 10 месяцев 2026 года объем невыполненных обязательств по государственным контрактам в России вырос на 6 триллионов рублей, то есть почти на 73 миллиарда долларов. Речь идет о работах, за которые государство уже выплатило авансы, но не получило результата, пишет Bloomberg.

О проблеме заявил министр финансов России Антон Силуанов во время выступления в Раде Федерации.

По его словам, правительство обеспокоено значительным объемом бюджетных средств, которые российские подрядчики берут, но не выполняют работу.

Это большая сумма, и она нас беспокоит. С одной стороны, понятно, что стоимость заимствований в экономике высока. Но это не означает, что бюджетные средства должны лежать на счетах подрядчиков без выполнения работ,

– сказал Силуанов.

Как правительство будет бороться с проблемой

Одной из причин сложившейся ситуации министр назвал высокую стоимость кредитов. Из-за заоблачной стоимости займов в российских банках компании нашли лазейку.

Теперь подрядчики пытаются получать от государства авансы в размере 80% и более от стоимости контракта. Получив эти средства, бизнес не спешит выполнять обязательства, используя государственные деньги как бесплатный кредит для собственного выживания.

Чтобы положить конец этой схеме, российское правительство планирует изменить порядок таких выплат.

Мы рассматриваем предложение разрешать новые авансовые платежи исключительно после завершения предыдущего этапа работ,

– отметил российский министр.

В то же время проблемы с платежами не ограничиваются государственными заказами. Силуанов также сообщил о росте дебиторской задолженности по налоговым платежам в бюджет. Он связал это со "сложной экономической ситуацией".

Напомним, финансовые проблемы российских компаний уже сказываются не только на расчетах с государством, но и на выплатах работникам. По данным СБУ, на 1 сентября 2026 года предприятия России задолжали сотрудникам более 2,4 миллиарда рублей.