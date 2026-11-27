Як ростуть проблеми в бюджеті

За перші 10 місяців 2026 року обсяг невиконаних зобов'язань за державними контрактами в Росії зріс на 6 трильйонів рублів, тобто майже 73 мільярдам доларів. Ідеться про роботи, за які держава вже заплатила аванси, але не отримала результату, пише Bloomberg.

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Про проблему заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов під час виступу в Раді Федерації.

За його словами, уряд непокоїть значний обсяг бюджетних коштів, які російські підрядники беруть, але не виконують роботу.

Це велика сума, і вона нас непокоїть. З одного боку, зрозуміло, що вартість запозичень в економіці висока. Але це не означає, що бюджетні кошти мають лежати на рахунках підрядників без виконання робіт– сказав Силуанов.

Як уряд боротиметься з проблемою

Однією з причин ситуації міністр назвав високу вартість кредитів. Через захмарну вартість позик у російських банках компанії знайшли лазівку.

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Тепер підрядники намагаються брати від держави аванси у розмірі 80% і більше від вартості контракту. Отримавши ці кошти, бізнес не поспішає виконувати зобов'язання, використовуючи державні гроші як безкоштовний кредит для власного виживання.

Щоб зупинити цю схему, російський уряд планує змінити порядок таких виплат.

Ми розглядаємо пропозицію дозволяти нові авансові платежі виключно після завершення попереднього етапу робіт– зазначив російський міністр.

Водночас проблеми з платежами не обмежуються державними замовленнями. Силуанов також повідомив про зростання дебіторської заборгованості за податковими платежами до бюджету. Він пов'язав це зі "складною економічною ситуацією".

Нагадаємо, фінансові проблеми російських компаній уже позначаються не лише на розрахунках із державою, а й на виплатах працівникам. За даними СБУ, на 1 вересня 2026 року підприємства Росії заборгували співробітникам понад 2,4 мільярда рублів.