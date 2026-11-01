Борги із зарплат у Росії зросли майже на 19% за місяць: підприємства не мають грошей на виплати

Про це повідомляє СБУ.

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У Росії накопичуються борги із зарплат

На 1 вересня російські підприємства заборгували працівникам понад 2,4 мільярда рублів. За рік сума невиплачених зарплат зросла на 47,4%, а лише протягом серпня прострочена заборгованість збільшилася на 385,3 мільйона рублів.

Понад половина загальної суми боргів – 1,31 мільярда рублів, або 54%, – накопичилася вже протягом 2026 року.

Основною причиною невиплат називають нестачу власних коштів у компаній та організацій. Тобто підприємства не мають достатньо грошей, щоб вчасно розрахуватися зі своїми працівниками.

Проблеми російського бізнесу не обмежуються заборгованістю із зарплат. На тлі високої вартості кредитів та грошово-кредитної політики Центробанку Росії зростає і кількість дефолтів на ринку корпоративного боргу.

Якщо у 2024 році зафіксували 11 дефолтів емітентів облігацій, то у 2025-му їх було вже 24. За неповний 2026 рік кількість таких випадків досягла 33.

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Війна проти України потребує значних бюджетних витрат, а дорогі кредити ускладнюють фінансування підприємств. У результаті російський бізнес накопичує борги перед працівниками та втрачає можливість належно обслуговувати власні зобов'язання.

Нагадаємо, Росія продовжує розпродавати золоті резерви на тлі зростання бюджетного дефіциту та значних витрат на війну проти України. Лише у вересні 2026 року запаси золота скоротилися більш ніж на 6 тонн, а загалом із грудня 2025 року – приблизно на 62 тонни. Станом на початок жовтня золоті резерви Росії становили 2,26 тисячі тонн – це найнижчий показник із кінця 2019 року.

Однією з причин такого скорочення є падіння нафтогазових доходів, тоді як державні видатки, зокрема на війну, залишаються високими. Для покриття дефіциту Мінфін Росії продає Центробанку валюту та золото з Фонду національного добробуту, отримуючи натомість рублі.

Через міжнародні санкції та замороження значної частини закордонних активів Центробанку Москва має обмежені можливості для використання інших резервів, тому продаж золота дає їй змогу тимчасово підтримувати бюджетні витрати.