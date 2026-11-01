Задолженность по зарплатам в России выросла почти на 19% за месяц: у предприятий нет денег на выплаты

Об этом сообщает СБУ.

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В России накапливаются задолженности по зарплатам

По состоянию на 1 сентября российские предприятия задолжали работникам более 2,4 миллиарда рублей. За год сумма невыплаченных зарплат выросла на 47,4%, а только в течение августа просроченная задолженность увеличилась на 385,3 миллиона рублей.

Более половины общей суммы задолженности – 1,31 миллиарда рублей, или 54% – накопилось уже в течение 2026 года.

Основной причиной невыплат называют нехватку собственных средств у компаний и организаций. То есть у предприятий нет достаточно денег, чтобы вовремя рассчитаться со своими работниками.

Проблемы российского бизнеса не ограничиваются задолженностью по зарплатам. На фоне высокой стоимости кредитов и денежно-кредитной политики Центрального банка России растет и количество дефолтов на рынке корпоративного долга.

Если в 2024 году было зафиксировано 11 дефолтов эмитентов облигаций, то в 2025-м их число уже достигло 24. За неполный 2026 год количество таких случаев достигло 33.

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Война против Украины требует значительных бюджетных расходов, а дорогие кредиты затрудняют финансирование предприятий. В результате российский бизнес накапливает долги перед работниками и теряет возможность должным образом обслуживать собственные обязательства.

Напомним, Россия продолжает распродавать золотые резервы на фоне роста бюджетного дефицита и значительных расходов на войну против Украины. Только в сентябре 2026 года запасы золота сократились более чем на 6 тонн, а в целом с декабря 2025 года – примерно на 62 тонны. По состоянию на начало октября золотые резервы России составляли 2,26 тысячи тонн – это самый низкий показатель с конца 2019 года.

Одной из причин такого сокращения является падение нефтегазовых доходов, в то время как государственные расходы, в частности на войну, остаются высокими. Для покрытия дефицита Минфин России продает Центробанку валюту и золото из Фонда национального благосостояния, получая взамен рубли.

Из-за международных санкций и замораживания значительной части зарубежных активов Центробанка у Москвы ограниченные возможности для использования других резервов, поэтому продажа золота позволяет ей временно поддерживать бюджетные расходы.