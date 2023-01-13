Россия стремительно беднеет: уже начала печатать деньги

Нынешние потери из-за санкций очень болезненны для российского бюджета, который в последние месяцы 2022 года держался на нефтяных доходах. Предыдущие санкции перед нефтяным эмбаргом существенно сократили доходы страны.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса. По его мнению, в первую очередь повлияло убийственное самоэмбарго на газ, обвалившее разовую ренту.

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"Другие налоги также уменьшились. А расходы на войну были велики. И потому у россиян впервые появился дефицит бюджета", – объяснил Фурса.

Живут за свой счет

Пока русские формально не урезают никаких затрат, используя внутренние резервы.

Во-первых, они приступили к печати средств. Привлекают средства на внутреннем рынке, беря долг в рублях у собственных банков, которым их предоставляет центробанк. Плюс у них есть "фонд национального благосостояния", где что-то есть. Сколько там у них денег – неизвестно, потому что данные нечеткие,

– рассказал Сергей Фурса.

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Доходы значительно сократились

По словам экономиста, с декабря российские доходы стали значительно сокращаться. Пока невозможно сказать, насколько серьезным было это сокращение, ведь неизвестны объемы продаж российской нефти после введения эмбарго.

Сергей Фурса назвал два основных фактора, бьющих по доходам бюджета оккупантов:

объемы продаж нефти уменьшились;

цена на нефть значительно упала.

Здесь сошлось несколько факторов: и санкции, и сокращение стоимости нефти на мировом рынке,

– объяснил экономист.

Но, по словам Фурсы, цена на российскую марку нефти Urals падала гораздо быстрее эталонной марки Brent.

Нефтяное эмбарго нельзя усиливать

Сергей Фурса считает, что опускание "потолка" стоимости российской нефти ниже 60 долларов за баррель будет иметь негативный эффект.

Если бы "потолок" был радикально ниже, это могло бы взбудоражить и напугать рынок. Потому что тогда бы участники рынка подумали, что Россия остановит поставки, а это бы привело к значительному росту стоимости нефти,

– объяснил экономист.

Поэтому, по словам Фурсы, "потолок" на уровне 60 долларов убедил всех, что дефицита не будет и нет причин для возмущения. В этом отношении экономист призывает доверять американскому казначейству.

"Там сидят не дураки, и когда они производили расчеты уровня "потолка", они посмотрели не только на прямую стоимость нефти, но и на возможную реакцию рынка на каждый из уровней "потолка". И как мы видим, это было правильно и удачное решение", – уверен инвестиционный банкир.

Будут меньше есть

По мнению Сергея Фурсы, проблемы с российским бюджетом отразятся на многих сферах, в том числе на ситуации на фронте, поскольку будет приостановлено обновление парка вооружений.

Скорее всего, в России будет, как в анекдоте: "Не отец будет меньше пить, а ты, сынок, меньше есть". Поэтому они будут сокращать социалку и пытаться скрыть кризис,

– считает экономист.

По словам Фурсы, в 2022 году в российской экономике также было много кризисных явлений, но мало людей уволили, потому что бюджет дотировал многие компании.

"Мол, держите деньги, никого не увольняйте, давайте притворяться, что все в порядке. Сейчас сначала закончатся эти имитационные средства. Поэтому это усугубит экономический кризис, ускорит сползание, но если кто-то из нас ожидает моментального коллапса, такого не будет", - подытожил. инвестбанкир.

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